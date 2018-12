In Memoriam: 40 personajes famosos que murieron en 2018

Attila Kisbenedek / AFP

El dj sueco Avicii, uno de los artistas más conocidos de la escena del house y el dance, murió el 20 abril a los 28 años. El dj era conocido por canciones como 'Levels', 'Wake Me Up' y 'Waiting For Love'. Desde 2011 se dio a conocer en el circuito de la electrónica y desde entonces había tenido una carrera que le exigía estar casi permanentemente en gira.