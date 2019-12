Celebridades que ganaron más dinero por sus publicaciones en Instagram

Franck Fife. AFP

Para Lionel Messi fue un gran año: no solo se llevó recientemente el Balón de Oro –el sexto en su increíble cuenta personal-, sino que cobró más de 23 millones de dólares durante todo el 2019 por sus publicaciones en Instagram. Dice el portal que ‘la pulga’ cobra más de 648 mil dólares por post patrocinado. Lo curioso del asunto es que Messi no es muy dado a las redes sociales; por lo general intenta mantener un perfil bajo, aunque esta plataforma social no deja de ser un óptimo espacio para aumentar sus ganancias. Y, si se compara con el primero del listado, cobra mucho menos por cada publicación.