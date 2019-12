Historias de famosos que luchan por las vidas de sus hijos enfermos

Instagram: @kdartigues

La que es considera una de las mejores entrevistadoras de México no sólo enfrentó el reto de ser madre soltera, también el de criar un pequeño con síndrome de Down. La periodista mexicana Katia D'Artigues tiene un hijo que padece síndrome de down, y aunque ha reconocido en diversas entrevistas que no ha sido fácil, también afirma que Alán, su hijo, se ha convertido en el maestro de su vida. “Tener un hijo con discapacidad es como llegar a Holanda tras subirse a un avión con dirección a Italia. No es lo que esperabas, pero sin duda tiene bellezas”, aseguró en una de sus columnas.