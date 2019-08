Famosos que han expulsado de aviones por comportamientos indebidos

Jean Magnenet / AFP

En 2011 el actor francés Gérard Depardieu tuvo un acto nada decoroso que hizo retrasar un par de horas un vuelo con ruta París - Dublín. Según ‘Le Figaro’, Depardieu tenía ganas de ir al baño pero no podía aún dado que estaban en fase de despegue; pero la embriaguez, en ocasiones, no da tregua. El actor insistió e insistió y como no lo dejaron decidió orinar en el pasillo de la aeronave, la cual no pudo despegar e hizo descender a todos los pasajeros con el fin de llevar a cabo las labores de limpieza respectivas.