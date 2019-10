Parejas que perdonaron infidelidades y ahora son matrimonios estables

AFP

David y Victoria Beckham se conocieron en un partido benéfico al que ella asistió y en el que él participó. Desde aquel día quedaron flechados y el 4 de junio de 1999 dieron el sí más esperado por la prensa mundial. Después de un tiempo se presentó la oportunidad de que el futbolista se convirtiera en el nuevo crack del Real Madrid, pero victoria tendría que mudarse a España. Tiempo después de estar radicados en la capital española, Victoria decidió volver a Inglaterra, ya que no logró acoplarse a Madrid, y dejó solo al deportista Inglés. Oportunidad que la asistente personal del deportista, Rebecca Loos, no dejó pasar. A las pocas semanas, la cantante tuvo que leer en el periódico 'News of the World' el intercambio de mensajes con la ahora modelo, invitándola a un encuentro sexual en un hotel.



Tras el escándalo la pareja decidió continuar con su matrimonio y olvidar todo lo sucedido. Tras 20 años de matrimonio y 4 hijos siguen juntos y muy enamorados.