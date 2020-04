El actor de Star Wars y figuras del mundo que murieron por coronavirus

AFP

Joe Diffie



Era un cantante estadounidense de música country que había lanzado varios éxitos en los años 90 con álbumes como 'Honky Tonk Attitude' y 'Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)'. Hizo público que estaba contagiado con coronavirus el pasado 27 de marzo y falleció el domingo 29 de marzo. Tenía 61 años y fue la primera estrella de música country que comunicó su contagio a los medios.