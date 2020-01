Famosos que hacen donaciones para combatir los incendios en Australia

Instagram: @kaylenwardofficiall

En medio de donaciones y famosos que han sido voluntarios, ha llamado la atención una modelo por su particular propuesta.



Desde el pasado sábado, Kaylen Ward comenzó una campaña en Twitter llamada 'The Naked Philanthropist' (El filántropo desnudo en español) para recoger fondos para Australia. En sus redes, aseguró que mandaría una foto desnuda a todo aquel que done al menos 10 dólares. Según el medio el 'Clarín', ha recogido hasta la fecha más de 700.000 dólares. "Estoy enviando fotos desnuda a cada persona que dona por lo menos 10 dólares a cualquiera de estos eventos de recaudación de fondos para los incendios forestales en Australia (...) Debes enviarme la confirmación de que has donado", escribió en su Twitter.