Los famosos que hacen parte de el 'ejército' para salvar el planeta

AFP

El líder de la agrupación, John Kerry, aseguró que el medio ambiente debe ser prioridad de todos. "Esto no se trata solo de nuestro presidente, Donald Trump. Hay grandes proyectos de muchos grupos, en particular de los jóvenes activistas, pero ningún país está haciendo el trabajo que se necesita. Vamos con mucho retraso. Las cosas están empeorando, no mejorando", aseguró en una entrevista para la cadena NBC News.