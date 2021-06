Famosos que fueron pareja y ahora son grandes amigos

El mundo de la farándula está lleno de escándalos en torno a nuevas relaciones o rupturas. De algún modo, pareciera que al saltar a la fama cada celebridad está expuesta a los comentarios de sus seguidores.

De hecho, ha habido casos de parejas que terminaron su relación por la presión mediática o de la audiencia.



Sin embargo, también están los famosos que, incluso después de terminar sus relaciones, han evitado confrontaciones y continúan en buenos términos con sus exparejas, apaciguando cualquier rumor que pueda surgir.



Estas son las historias de algunos de ellos.

Johana Bahamón y Andrés Cabas

El cantante colombiano Andrés Cabas y la actriz y defensora de los derechos de la población carcelaria Johana Bahamón tuvieron una relación bastante mediática entre 2004 y 2009.



Pese a su ruptura, la expareja supo dejar de lado cualquier disgusto y avanzar con madurez en la nueva fase de su relación, ya no como esposos, sino como padres de Simón.



Ambos se apoyan en cada uno de sus proyectos y no tienen reparo en demostrarlo mediante sus redes sociales.

James Rodríguez y Daniela Ospina

El jugador de fútbol James Rodríguez y la modelo, deportista y empresaria Daniela Ospina se casaron en 2010 y pusieron fin a su relación casi siete años después. Fruto de esa unión nació Salomé.



Desde entonces, se les ha visto juntos compartiendo varios momentos junto a la menor, como este partido de baloncesto que jugaron en familia y publicaron en redes sociales.

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco

El cantautor colombiano y la ‘Niña Mencha’ se conocieron durante las grabaciones de la telenovela ‘Gallito Ramírez’ (1986) y contrajeron matrimonio dos años después.



Aunque dicha unión no duró mucho tiempo y cada uno siguió caminos separados, conservan el respeto y la admiración por el otro.



Precisamente, cuando el cantante samario lanzó su disco ‘Cumbiana’ (2020) Margarita Rosa de Francisco le dedicó un mensaje en Twitter en el que escribió: “Toda la música que hace este señor Carlos Alberto, fuera de ser el resultado de su talento, que es una cosa exuberante, tiene el sello más suyo: ¡su inagotable alegría de vivir!”.



Vives respondió en la misma red social: “Cómo no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tú y más exuberante será tu mirada”.

Como no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tu y más exuberante será tu mirada @Margaritarosadf https://t.co/Pi9B3kaNia — Carlos Vives (@carlosvives) June 22, 2020

Ben Affleck y Jennifer Garner

Los actores compartieron set en la película ‘Daredevil’ (2003) y allí surgió una relación a la que le siguió el matrimonio, el nacimiento de sus tres hijos y la separación en junio de 2015, tras más de 10 años juntos.



Aunque intentaron seguir juntos por dos años más, finalmente dividieron sus caminos y optaron por la crianza compartida. De hecho, los paparazzis los han captado con frecuencia en sus reuniones familiares y muchas personas elogian su madurez al continuar siendo buenos amigos.



Por el Día de la madre Affleck le dedicó un emotivo mensaje en su Instagram a la actriz: “Muy feliz de compartir a estos niños contigo. Somos los padres más afortunados del mundo. Gracias por todo lo bueno que haces. Feliz Día de la madre. Con amor, su padre”.

Orlando Bloom y Miranda Kerr

Bloom es un actor británico, conocido por sus participaciones en las películas de ‘El Señor de los anillos’ y ‘Piratas del Caribe’. Kerr, por su parte, es una supermodelo australiana, quien fue ángel de Victoria's Secret desde 2007 hasta 2012 y tuvo el honor de portar el Fantasy Bra en 2011.



Ambas personalidades estuvieron en una relación desde 2007 y en julio de 2010 contrajeron matrimonio, unión de la que nació su hijo Flynn. Sin embargo, rompieron en 2013 y cada uno formó una nueva vida.



La modelo actualmente está casada con el empresario Evan Spiegel, quien fue cofundador de Snapchat, y juntos tienen dos hijos. Bloom se comprometió con la cantante Katy Perry y son padres de una bebé.



Aún así, la relación de los dos sigue siendo cordial.

En 2019, Bloom contó en el show de Howard Stern que siempre tuvo claro que iban a estar en la vida del otro para siempre, por lo que la considera familia.



Así mismo, Kerr mencionó a la revista ‘People’: “Adoro a Katy completamente y me siento muy feliz de que Orlando esté con ella, así como estoy agradecida de haber encontrado a mi esposo después de un año de mi separación”.

