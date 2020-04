Famosos que fueron o son pareja y usted no tenía ni idea

Instagram:@gisele

Giselle Bündchen y Tom Brady



La supermodelo y la estrella de fútbol americano se conocieron en 2006 y se casaron en 2009, en una ceremonia íntima.



La brasileña se retiró del modelaje en 2015 y la pareja empezó a experimentar dificultades debido a que Brady decidió concentrarse en sus actividades empresariales.



Brady le reveló a Howard Stern, en su programa de radio, en 2018, que “Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella” mencionó.



No obstante, la relación superó ese mal momento y ahora están muy firmes.



Bündchen y Brady llevan casados 11 años y actualmente tienen dos hijos.