Cómo la pasaron los famosos que se 'toparon' con mafiosos colombianos

La fama y el prestigio, en ocasiones, pueden convertirse en el detonador de momentos icónicos y hasta peligrosos. Más allá de las cámaras, o de las alfombras rojas, o de los grandes escenarios de presentaciones, ocurren ciertas situaciones que parecen lejanas de la cotidianidad.

Varias anécdotas de famosos, ya sean contadas por ellos o ‘filtradas’ por familiares y cercanos, recrean de primera mano el encuentro con mafiosos colombianos, quienes, por una u otra razón –casi siempre ligada al mundo del entretenimiento– decidieron buscarlos.



A veces no pasó de convertirse en el saludo de un admirador –uno muy peligroso, es cierto, pero admirador al fin y al cabo– o de la proposición de actos y puestas en escena no del todo aceptables.

De todos modos, no dejaron de ser encuentros que a más de uno le hicieron tragar saliva.

El desafortunado periplo del vocalista de Hombres G

David Summers habló de la experiencia poco grata que vivió en Medellín. Foto: Altafonte

David Summers, reconocido músico español y vocalista del grupo Hombres G, habló en el programa ‘El Hormiguero’, de ‘Antena 3’, sobre una experiencia difícil que tuvo durante sus presentaciones en Colombia.



En uno de sus conciertos, tal como lo dijo, Pablo Escobar era “el promotor en la sombra”.



Summers contó que, en los años 80, tocó en una plaza de toros de Medellín que “estaba abarrotada”.



“En aquella época Pablo Escobar en Colombia era el rey (…) el promotor en la sombra era él. Incluso su hija vino con unos guardaespaldas para hacerse una foto con nosotros” puntualizó.

La experiencia de Summers pasó de incómoda a desagradable cuando relató las dificultades que tuvo en el hotel: “había muertos todos los días, explosiones, bombas... desde la habitación del hotel oíamos tiros en la calle. Eso también nos pasó en Venezuela”, indicó.

El árbitro que no pudo dormir

El exarbitro argentino Carlos Esposito viajó a Medellín para oficiar un partido por Copa Libertadores entre Danubio, de Uruguay, y Atlético Nacional. Este cotejo se llevó a cabo el 17 de mayo de 1989.



El juego terminó con un marcador de 6-0, a favor de Nacional, y las portadas de los diarios brindaron uno que otro elogio.



Pero la verdadera noticia llegó 31 años después gracias a una entrevista concedida por Esposito en ‘Radio la red’, medio de Argentina.

Contó que, apenas llegó a Medellín, las personas que lo llevaron en auto hasta el hotel le contaron cómo “arrojaban el cuerpo de los árbitros” que no se dejaban sobornar y que, por lo tanto, no cumplían con su mafiosa labor en la compra de partidos.



Más allá de las (no tan) discretas amenazas en el carro, Esposito contó lo sucedido con ‘Popeye’, uno de los infames asesinos de Pablo Escobar:



“A mi cuarto en el hotel se metieron 'Popeye' y otros matones más, todos portando ametralladoras. Nos pusieron una maleta con 250.000 dólares, pero la rechazamos. Entonces, se fueron y nos dijeron: ‘Ustedes ya saben lo que tienen que hacer’”, dijo.



“Fue muy difícil, no dormimos nunca. También nos tocó cambiar nuestro vuelo de regreso, para salir de Medellín para Bogotá la misma noche del partido (..) Menos mal Nacional ganó ese partido 6-0. Si no, no sé qué habría pasado”, concluyó.

A 'Quico' ‘no le simpatizó’ la oferta

Carlos Villagrán, actor que interpreta el personaje de 'Quico'. Foto: EL TIEMPO

Los personajes de ‘El Chavo del 8’ son reconocidos a nivel mundial. Hicieron parte de la infancia de casi todos los latinoamericanos. Sin embargo, los escándalos y los rumores ‘tras bambalinas’ siempre acompañaron al elenco de la producción. Carlos Villagrán, quien encarnó a 'Quico', ‘echó más leña al fuego’ cuando concedió una entrevista y dio a conocer una presunta colaboración de miembros de la vecindad en una fiesta del cartel de Medellín.



'Quico', recordó que, una vez que estaba en Bogotá para una presentación, llegaron a su habitación unos hombres que abrieron un maletín frente a él con una propuesta de trabajo.



“Sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: ‘Que mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, que ponga usted la cantidad, tiene hasta un millón de dólares’. Se me heló todo el cuerpo, no esperaba una cosa así, se me ocurrió decirles que yo había firmado una cláusula de que iba nada más por eso (el evento del momento)”, afirmó Villagrán en entrevista con el programa ‘Informados para todos’, de la cadena argentina ‘América TV’.

Villagrán se negó y los hombres se fueron sin mayor inconveniente. 'Quico' aseguró que se trataba de personal de Pablo Escobar dado que, según dijo, Roberto Gómez Bolaños ('El Chavo') y otros más del elenco sí habrían acudido a la cita.



Aunque esto último no se ha confirmado.

¿En el cumpleaños de quién estuvo Bertín Osborne?

Bertín Osborne es un reconocido cantante español. En 2016, asistió a una entrevista en el programa ‘El Hormiguero’, del medio ‘Antena 3’ y relató una estremecedora anécdota.

Osborne dijo que, muchos años atrás, fue contratado para cantar en los 15 años de una niña colombiana. Al parecer, y según sus propias palabras, era la fiesta de “la hija de un narco”.



Al artista lo llevaron hasta el lugar del toque con mucha discreción. Una vez llegó le sorprendió ver “gente con ametralladoras”. Además, lo impactó el enorme tamaño de la tarima en la cual iba a cantar. Tanto así que “me imaginé que venían los Rolling Stones”. El mismo Osborne preguntó y le dijeron que, en efecto, ese escenario sería todo para él.



“Yo pregunté en dónde estábamos (…) me dijeron ‘esto es de un señor muy importante. Yo dije ‘sí, importante y peligroso’”, comentó en el programa.

Cantantes, actores, directores técnicos y otros deportistas tuvieron encuentros no muy gratos con delincuentes colombianos FACEBOOK

TWITTER

Uno de los panelistas, durante la charla, nombra a Pablo Escobar, tal vez como un intento suspicaz de ‘sacarle el secreto’ a Osborne, sin embargo, él nunca supo en qué fiesta de 15 años estuvo.



“No sé si era él (Pablo), pero era para uno muy importante”, puntualizó.



Un intento de pago del concierto sorprendió a Osborne. Contó que ‘alguien’ (no mencionó nombres) lo llevó al despacho y “abrió una caja de madera. Me dijo ‘toma lo que quieras’. Eso estaba lleno de fajos de billetes”.



¿Y qué pasó? “Yo no metí la mano a la caja ni de coñ… en dos segundos me pasó la vida por la cabeza”, dijo, reflejando el temor que sintió en ese entonces.

Carlos Lehder y su ‘invitación’ a dos músicos

Facebook Twitter Linkedin

Los músicos festejaron durante casi un mes con Carlos Lehder. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ron Wood, guitarrista de The Rolling Stones, contó en su autobiografía que el narcotraficante Carlos Lehder lo invitó a pasar un tiempo en una isla cerca de Bahamas.



¿El objetivo? Puro y físico Rock and Roll.



A la cita, según Wood, acudió él junto con Ringo Starr, un recordado exBeatle. Todo se dio en Cayo Norman, la isla privada de Lehder, en 1979.



Dijo Wood que se trató de un enorme festín llenó de ‘drogas y rock’.



Lo cierto es que, desde el punto de vista de Wood, y utilizando el paso del tiempo como lente para examinar el episodio, todo fue nada más ni nada menos que un secuestro.



“No fue tanto una invitación como una orden. Era un tipo muy dominante”, escribió Wood. “Tocábamos tanto que en esos días compuse una canción llamada Tiger Balm… no hace mucho que Ringo y yo estuvimos recordando los días en que fuimos rehenes de aquel tipo, intercambiando rayas por riff y golpecitos de tarjeta por golpes de batería”, puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de cuando fue extraditado Carlos Lehder a Estados Unidos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Starr y Wood duraron cerca de un mes ‘secuestrados’ en la fiesta casi infinita de Cayo Norman.



Según contó el periodista musical Federico Andahazi en ‘Radio Mitre’, el Rock and Roll terminó cuando Pablo Escobar le exigió a Lehder que soltara a los músicos y retomara sus oficios delincuenciales.



Bilardo no solo toma ‘gatorei’, también bebe café con Pablo Escobar

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Bilardo (der.) intentó interceder en la disputa entre Pablo Escobar y Miguel Rodríguez Orejuela. Foto: Archivo EL TIEMPO

La vida y obra de Carlos Salvador Bilardo es una de las más atractivas e insólitas del fútbol argentino. El técnico, campeón del mundial de fútbol de 1986, durante los últimos tiempos ha sufrido un deterioro en su salud a raíz de la enfermedad neurodegenerativa Hakim-Adams.



De hecho, a Bilardo se le ocultó un momento crucial en la historia reciente: la muerte del astro Diego Armando Maradona (falleció el 25 de noviembre de 2020). Hasta ahora no se le ha contado nada con el fin de que no sufra un impacto grave que afecte aún más su salud (también se le ocultó la muerte de Alejandro Sabella, otro reconocido técnico argentino y quien, como ‘D10S’, se fue en 2020).



En 2015, Bilardo habló sin tapujos de un tema que, según dijo, no mencionó ni en su biografía: su intento de reconciliar a Pablo Escobar y Miguel Rodríguez Orejuela, cabezas visibles de dos de los carteles más sanguinarios de los 80 en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Bilardo, extécnico argentino, mientras dirigía el Cali. Foto: Archivo Particular

Vale recordar que Bilardo tuvo un paso por el banquillo del Deportivo Cali entre 1976 y 1979, por lo tanto, conocía con relativa cercanía las ‘realidades’ del fútbol en ese momento.



Bilardo, en entrevista con ‘C5N’, recordó que siendo técnico de Argentina vino hasta Colombia para disputar un amistoso preparatorio antes del mundial de México 86.

‘El doctor’ afirmó que el mismo Rodríguez Orejuela fue quien lo llamó para que se reuniera con Pablo Escobar.



“Me subieron a un avión, en el aeropuerto de Cali nos esperaban cuatro coches y me hizo hablar con Escobar, pero (Pablo) no quiso saber nada”, puntualizó.

Dijo que, aunque se reunió con Escobar, el mafioso no quería que hablaran sobre ningún tema relacionado con la disputa entre carteles. Tras quitarse ese ‘peso de encima’, Bilardo habló con algunos medios sobre su relación con esos delincuentes. En varias ocasiones resaltó que solía almorzar en sus fincas y que lo invitaban de vez en cuando a tomar café.

Pablo Carbonell les cantó a ‘unos sanguinarios’ sin saberlo

Facebook Twitter Linkedin

El cantante Pablo Carbonell. Foto: Leonardo Muñoz. EFE

El diario español ‘La Vanguardia’ conversó con Pablo Carbonell, músico recordado por ser el vocalista del grupo ‘Los toreros muertos’. Entre otras cosas, compartió una anécdota que relacionó a José Luis Perales con una excentricidad de Pablo Escobar: lo puso a cantar quince veces seguidas una misma canción. Sin embargo, esto fue desmentido por completo por el representante de Perales.



Y aunque todo resultó ser un mito, uno más, Carbonell aprovechó la conversación con el citado medio para recordar cuando él tocó en una finca de los hermanos Ochoa.



“En aquel momento ni sabía quiénes eran. El famoso era Escobar, pero con el tiempo supe que (los Ochoa) eran lugartenientes suyos muy sanguinarios. Era gente muy peligrosa. Yo en esos años vivía flotando, no por las drogas, sino que me sentía en una nube por todo el éxito de mi grupo. Con 24-25 no era consciente de lo que hacía o dónde me metía”, puntualizó.

También recordó que durante ese concierto recibió propuestas, cuando menos, excéntricas: le pidieron dinero por dejarse ‘calvear’. “Por entonces yo era famoso en Colombia porque la primera vez que actué allí fui rapado y cuando me vieron con el pelo largo me preguntaron cuánto costaba afeitarme la cabeza. Luego quisieron que les vendiera mis botas, pero me mantuve serio y marcando las distancias con ellos”, indicó.



Carbonell finalizó recordando que, en aquellos bacanales, pagados con dinero untado de sangre y muchas vidas inocentes, se repartían, como si nada, billetes de 20 dólares enrollados y llenos de cocaína.

