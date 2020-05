Famosos que cambiaron sus 'looks' en esta cuarentena

Instagram: @danielalegarda

Colombia ya lleva en cuarentena más de un mes. Las personas no han podido salir debido al aislamiento obligatorio al que se ha tenido que someter todo el país. Durante este tiempo muchas personas han optado por cambiar su apariencia física, algunos se han cortado el cabello, otros lo han tinturado y algunos han optado por un 'outfit' más cómodo para realizar sus actividades desde el hogar.



En el caso de los famosos, quienes siguen muy activos en redes sociales, algunos de ellos se han atrevido a compartir con sus seguidores el cambio de 'look' que han tenido aprovechando el tiempo en casa. En esta galería le mostramos los famosos que decidieron cambiar su 'look' en estos tiempos de cuarentena.