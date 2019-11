¿Qué han dicho los famosos del mundo sobre el paro en Colombia?

Desde el pasado jueves 21 de noviembre, Colombia entró en un estado de protestas en el que ya completa 7 días.



Miles son las personas que han salido a marchar y varios son los famosos nacionales que se han hecho sentir, ya sea por su presencia en las manifestaciones, apoyando los 'cacerolazos' o, simplemente, con mensajes en redes sociales.

Ejemplo de ello son la cantante Adriana Lucía, los integrantes de la agrupación ChocQuibTown, el humorista Alejandro Riaño, Juanes, los actores Santiago Alarcón y Cecilia Navia , la modelo Carolina Guerra, entre otros.



El apoyo de las estrellas a quienes se manifiestan, eso sí, no ha sido exclusivo de la farándula local, varios artistas internacionales también han levantado su voz y han hecho llamados a construir país y a no politizar la protesta.

René Pérez Joglar, más conocido como 'Residente' y líder de la banda Calle 13, le confesó su "amor eterno a Colombia" y pidió por una lucha pacífica, para crecer y avanzar.



'Residente', además', publicó un video en el que afirma que, aunque no es colombiano, siente la situación por la que pasa el país como propia y la califica de "histórica".



"Los gobiernos, por lo general, cuando se asustan tratan de desestabilizar creando grupos de vándalos, pero son trucos viejos que ya conocemos", expresó.



Hizo énfasis en que lo importante era no politizar la manifestación ni el mensaje que él da . "Esto no es de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo", dijo.



Finalmente, agradeció a los artistas colombianos que apoyan el paro.

Colombia 🇨🇴 mi amor eterno. Gracias por su lucha porque con cada lucha pacífica crecemos y avanzamos. pic.twitter.com/xXMHncNgWE — Residente (@Residente) November 23, 2019

El reguetonero Nicky Jam, por su parte, publicó una fotografía en la que se le ve besando la camiseta de la Selección Colombia y escribió: "Mis hermanos Colombianos, debemos seguir construyendo este hermoso país del que me hicieron enamorar. Pidamos nuestros derechos en paz, yo también soy un padre colombiano preocupado por el futuro de nuestros hijos".

Mis hermanos Colombianos, debemos seguir construyendo este hermoso país del que me hicieron enamorar. Pidamos Nuestros derechos en paz, yo también soy un padre Colombiano preocupado por el futuro de nuestros hijos 🕊️🙏 los amo. 🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/w6JigrpRpz — Nicky Jam (@NickyJamPR) November 23, 2019

El DJ italiano Joseph Capriati fue otro de los que se acordó del país y, con un simple mensaje, se pronunció en Twitter: "Fuerza Colombia".

Fuerza Colombia 🇨🇴💪 — Joseph Capriati (@josephcapriati) November 23, 2019

Jorge Drexler, cantautor uruguayo, se refirió, puntualmente, al caso de Dilan Cruz, el joven que fue herido durante las protestas por un artefacto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y murió el pasado lunes 25 de noviembre.



"Qué dolor, mi Colombia... Un abrazo a la familia de Dilan Cruz", escribió, al tiempo que reconoció el mensaje de amor que la familia del joven envió tras su fallecimiento.



"Qué conmovedor ejemplo de entereza, amor, responsabilidad cívica y empatía el mensaje de la hermana de Dilan, Denis, diciendo que la violencia no es el camino. Colombia sabe esto mejor que nadie".

Qué dolor, mi Colombia...

Un abrazo a la familia de Dilan Cruz.

Y qué conmovedor ejemplo de entereza, amor, responsabilidad cívica y empatía, el mensaje de la hermana de Dilan, Denis, diciendo que la violencia no es el camino. Colombia sabe esto mejor que nadie. https://t.co/mjFwU5gCBt — Jorge Drexler (@drexlerjorge) November 26, 2019

Y Rubén Isaac Albarrán Ortega, vocalista de Café Tacvba, mediante un video suyo que se dio a conocer en redes, manifestó que está pidiendo mucho por todos los colombianos, "por los niños por los jóvenes, atentos a su proceso, que estamos viviendo todos juntos (Bolivia, Chile, Puerto Rico, Ecuador, México), no se sientan solos".

AYYYYYYY VEN Y DIME TODAS ESAS COSAS, INVITAME A SENTARME JUNTO A TI♥️♥️♥️🤗🤗♥️🌸🌸🌸🌸🌸🎶🎶🎶 pic.twitter.com/5Z4AnnJNNM — 💭 (@soynimbus) November 24, 2019

