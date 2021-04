Diez parejas de gemelos que triunfan en el mundo de Hollywood

Hollywood es un sector de Los Ángeles relacionado, principalmente, con la industria del cine estadounidense.



Allí es donde se crean las mejores historias que el público ve en pantalla, sin imaginarse lo que hay detrás de la vida de cada celebridad.

Por eso, para conocer un poco mejor a las personalidades que brillan en la industria del entretenimiento, en este artículo le presentamos diez parejas de gemelos, cuyos nombres han resonado en Hollywood.



Cole y Dylan Sprouse

Los gemelos Sprouse son tal vez los hermanos más conocidos por el público adolescente, pues protagonizaron la serie de Disney ‘Zack y Cody: gemelos en acción’ (2005) y su secuela ‘Gemelos a bordo’ (2008).



En la actualidad, Cole protagoniza la serie ‘Riverdale’ (2017) y apareció en la película ‘A dos metros de ti’ (2019).

Por su parte, Dylan tuvo el papel de Trevor en la segunda parte de la adaptación cinematográfica de ‘After’, una exitosa novela escrita por Anna Todd.



Además, está en una relación con Barbara Palvin, uno de los 'ángeles' de Victoria's Secret, Barbara Palvin.

Grayson y Ethan Dolan

Este par de jóvenes, nacidos en Long Valley, Nueva Jersey (Estados Unidos), se hicieron famosos en redes sociales por los videos que publicaban en las plataformas Vine y YouTube.

Con apenas 21 años, Grayson cuenta con 8.6 millones de seguidores en Instagram, mientras que su hermano gemelo Ethan tiene 8.3 millones.



Como dato curioso, tienen una hermana llamada Cameron, quien es mayor que ellos por dos años.



Mary-Kate y Ashley Olsen

Las gemelas Olsen son dos actrices de Hollywood, quienes se destacaron durante los años 90 y la primera década del 2000 por su larga lista de interpretaciones cinematográficas.



Entre sus películas se destacan ‘Pasaporte a París’ (1999), ‘Un verano en Roma’ (2002) y ‘Un instante en Nueva York’ (2004).

they look like fairies you'd come across in the middle of a forest pic.twitter.com/qwNauhZYNM — elaine (@MUESELLE) March 31, 2021

En la familia hay otra celebridad, pues la actriz Elizabeth Olsen, quien interpretó a la Bruja Escarlata en ‘Wandavision’ (2021), es su hermana menor.

Rami y Sami Malek

Es probable que el nombre Rami Malek le suene de inmediato, pues el actor tuvo su momento más exitoso hace unos años, cuando interpretó a Freddie Mercury en la película ‘Bohemian Rapsody’. Este papel le otorgó el Premio Óscar a Mejor Actor.



Para su sorpresa, Rami tiene un hermano gemelo y hasta su nombre es muy parecido: Sami.

Durante una aparición del actor en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’, contó que en una ocasión se hizo pasar por su hermano. Según él, Sami lo llamó y le dijo: “necesito que vengas a mi universidad y hagas un monólogo griego para mi clase, me dará los puntos que necesito para obtener el título”.



Para la fortuna de ambos, nadie se dio cuenta de la hazaña y salieron bien librados.

Scarlett y Hunter Johansson

Scarlett es una de las actrices más reconocidas, gracias a su papel de la Viuda Negra en varias películas del universo cinematográfico de Marvel. Ella ha tenido múltiples nominaciones a diferentes premios y se ha llevado varios de ellos.



Dentro de sus interpretaciones se destacan los roles en ‘La joven con el arete de perla’ (2003), ‘Jojo Rabbit’ (2019) e ‘Historia de un matrimonio’ (2019).



La actriz tiene un hermano gemelo llamado Hunter, quien no se dedicó al cine, pero sí compartió set con ella en 1996, durante la grabación de la película ‘Manny y Lo’. Además, suele acompañarla a las alfombras rojas.

Scarlett y Hunter Johansson... si me merece. Cuiden el Planeta, aquí viven ellos y sus Padres que hacen cosas así. pic.twitter.com/omDmbaK1ix — Caste (@DaCaMa) November 25, 2020

Gisele y Patricia Bundchen

La celebridad y supermodelo brasileña tiene una hermana gemela llamada Patricia, a quien presume con amor en sus redes sociales.

En 2019, el día de su cumpleaños, publicó un mensaje para felicitarla.



“¡Feliz cumpleaños a mi otra mitad! Hoy estamos físicamente separadas, pero siempre conectadas por el corazón”, escribió.

Nikki y Brie Bella

Stephanie Nicole y Brianna Monique, más conocidas como las gemelas Bella, son dos luchadoras estadounidenses, de 37 años.

Su fama se ha disparado tanto que ganaron un premio Teen Choice a la Atleta Femenina, se desempeñan como modelos y empresarias exitosas e, incluso, tienen su propio reality show titulado ‘Total Bellas’ (2013), el cual se estrenó en ‘E! Entertainment’.

Ashton y Michael Kutcher

El actor Ashton Kutcher ha protagonizado diversas series y películas que le han dado renombre en Hollywood. Entre esas producciones resaltan ‘El show de los 70’ (1998), ‘El efecto mariposa‘ (2004) y ‘Dos hombres y medio’ (2003), desde la salida de Charlie Sheen.



Además, está casado con Mila Kunis, con quien compartió set en ‘Amigos con derechos’ (2011).

Pero es probable que pocos sepan de la existencia de Michael Kutcher, su mellizo, quien tiene parálisis cerebral y comparte su visión de la vida como orador motivacional.



En el programa ‘Great Day’, del canal ‘KCWI 23’ de Estados Unidos, Michael comentó en qué le ha ayudado su relación con el actor: “pude usar eso para tener una voz. No solo para ser el hermano de Ashton, sino para contar mi historia, pues he experimentado algunas circunstancias únicas que me han llevado a motivar a la gente a perseverar”.

Laverne Cox y M Lamar

Laverne Cox es una actriz estadounidense, famosa por su papel de Sophia Burset en la serie ‘Orange is the new black’ (2013).

Al igual que ella, su hermano gemelo también se mueve en la industria del entretenimiento, pues es cantante. De hecho, bajo el nombre artístico ‘M Lamar’, ha lanzado varios discos.

Malika y Khadijah Haqq

Malika y Khadijah son dos hermanas gemelas de Los Ángeles, Estados Unidos. Tienen ascendencia iraní.

Son conocidas por aparecer con frecuencia en el show ‘Keeping up with the Kardashians’ (2007), ya que son amigas muy cercanas de Khloe, una de las hermanas.



Del reality se derivó otro programa llamado ‘Dash Dolls’ (2015), en el cual ambas hacían parte del elenco principal.



