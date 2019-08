El difícil pasado de estrellas de cine antes de saltar a la fama

AFP

Sylvester Stallone



A sus 73 años es reconocido mundialmente por ser un actor de cine de acción. Sin embargo, en su vida no todo fue colo de rosa. Stallone vendió un perro que tenía de mascota por 25 dolares para conseguir comida en su juventud, además, ya iniciando su carrera como actor tuvo que vivir en un parqueadero de carros ya que lo echaron del apartamento que arrendaba por no pagar la mensualidad. La situación por la que atravesaba, finalizando la década de los 60, lo llevó a incursionar en el mundo de la pornografía con la cinta 'The Party At Kitty And Stud's'. La película cuenta la historia de un momento sexual de una joven y su novio. Sin embargo, el actor asegura que el filme "no es muy gráfico". Sus papeles en Rocky y Rambo lo llevaron a la cima del séptimo arte. Sus trabajos más recientes son Backtrace (2019) y Rambo V: Last Blood (2019).