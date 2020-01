Los famosos de Colombia y el mundo que serán papás en este 2020

Instagram: @millajovovich

Milla Jovovich



La modelo de nacionalidad estadounidense está esperando su tercer bebé junto al cineasta de ciencia ficción, Paul Anderson, padre de sus otras dos hijas: Ever, de 11 años, y Dashiel, de 4. La diseñadora, de 43 años, logró quedar nuevamente en embarazo luego de un aborto. La noticia la dio a conocer a través de una foto publicada en su cuenta de Instagram. “Debido a mi edad y a que perdí un bebé en mi último embarazo, no quería encariñarme con este bebé en potencia demasiado rápido. Obviamente, no ha sido divertido y los últimos meses los he pasado con mi familia. He sido un manojo de nervios mientras esperaba a que llegaran un montón de resultados y me pasaba la mayor parte del tiempo en consulta con el médico”, resaltó. Jovovich se prepara para dar a luz a su tercera niña.