Famosos con grandes transformaciones corporales

Ya sea por motivos de salud, belleza o, inclusive, para interpretar a un personaje, varias celebridades de Colombia y el mundo han sido noticia no solo por su talento, sino también por las grandes transformaciones corporales que han tenido y que han dejado con la boca abierta a más de uno.



A continuación le presentamos algunos casos de famosos que en algún momento de sus vidas pasaron por algún cambio físico bastante marcado.

Christian Bale

Para interpretar al personaje de Trevor Resnik, Bale bajó 27 kilogramos. Foto: Filmax Group - EFE

Cuando se habla de transformaciones físicas, no se puede dejar a un lado a Christian Bale, un actor británico y celebridad de Hollywood, de los que más cambios corporales ha tenido para interpretar a diversos personajes de las películas en las que ha actuado.



Según la revista ‘Men's Health’, a lo largo de su carrera actoral, Bale ha atravesado por subidas y bajas de peso siguiendo estrictas dietas alimenticias y de ejercicio para encarnar a diferentes personajes como Bruce Wayne (Batman), Dicky Eklund (The Fighter) o Dick Cheney (Vice).



Sin embargo, de todas estas, se destaca la transformación corporal por la que pasó para interpretar a Trevor Resnik, en la película ‘El maquinista’.



De acuerdo con el medio citado, para el momento del rodaje de la película, Bale pasó de pesar 90 a 63 kilogramos.



En su momento, en declaraciones para el medio ‘The Star’, el actor habló sobre el tipo de alimentación que siguió para perder 30 kilos.



“Morirse de hambre con una dieta de café negro y una manzana y una lata de atún al día, además de vitaminas y suplementos minerales (...) Cuando eres tan delgado que apenas puedes subir un tramo de escaleras, es como si hubieras abandonado tu cuerpo. Ese es el estado más zen que he tenido en mi vida”, comentó Bale.

Adele

Para bajar de peso, Adele siguió una dieta llamada Sirtfood y realizó varias rutinas de ejercicio. Foto: Instagram: @adele - AFP

Otra de las celebridades que ha pasado por una gran transformación corporal ha sido Adele, cantante inglesa.



Como EL TIEMPO lo dio a conocer en su momento, el proceso se dio cuando se divorció de Simon Konecki, con quien duró tres años casada y tuvo un hijo.



Sin embargo, fue hasta mayo del año pasado cuando Adele compartió su cambio físico en una publicación en su cuenta de Instagram.



De acuerdo con el medio inglés ‘The Mirror’, la cantante habría combinado una dieta llamada Sirtfood (que consiste en potenciar las 'sirtuinas', unas proteínas que activan el metabolismo y ayudan a quemar grasas) con una rutina estricta rutina de ejercicios para bajar de peso.



En su momento, en una entrevista durante el programa ‘Saturday Night Live’, Adele habló sobre el tema y comentó: “Sé que me veo realmente muy diferente, pero debido a las restricciones de covid-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligera y traer solo la mitad de mí, así que esta es la mitad que elegí”.



Jared Leto

Para encarnar al personaje de Mark David Chapman, el actor tuvo que subir 30 kilos. Foto: Peach Arch Entertainment Group - @jaredleto

Este actor estadounidense y líder de la banda musical ‘Thirty Seconds to Mars’ también ha pasado por diferentes cambios físicos para encarnar a diferentes personajes de películas.



Sin embargo, una de las transformaciones corporales más recordadas del actor se dio en enero de 2006, cuando subió casi 30 kilos para interpretar a Mark David Chapman, el asesino del músico John Lennon en la película ‘Chapter 27’.



Según el medio español ‘El País’, para lograr este objetivo, Leto comió helado derretido con aceite de oliva y salsa de soja.



Esta drástica subida de peso hizo que el actor tuviera que estar en silla de ruedas durante el rodaje de la película porque sus tobillos no soportaban el peso de su cuerpo, de acuerdo con el medio citado.



Tiempo después, en entrevistas con el medio inglés ‘The Guardian’, Leto dijo: “Fue una estupidez. Me dio gota y me subió el colesterol tanto en tan poco tiempo que el médico me recetó Lipitor, un medicamento para ancianos. Eso sí, fue un viaje fascinante. Era muy importante para el papel y cambió la forma en la que caminaba, hablaba y me trataban los demás”.



Marbelle

La cantante colombiana ha pasado por algunos procedimiento médicos y también rutinas de ejercicio. Foto: Instagram: @marbellefans_29 - Hernán Puentes. EL TIEMPO

En Colombia, también hay casos de celebridades que han tenido grandes transformaciones corporales y una de ellas es la cantante Marbelle.



El cambio físico de la cantante colombiana de 41 años se debe a la combinación de procedimientos médicos junto rutinas exigentes de ejercicios, según dio a conocer EL TIEMPO.



Por ejemplo, en su momento, durante una entrevista para el programa ‘The Suso’s Show’, Marbelle reveló que a sus 18 años se realizó su primera liposucción.



Luego, la cantante pasó por otras intervenciones quirúrgicas para aumentar sus senos, el volumen de sus labios y también se sometió a un bypass gástrico.

A esto, se le suma los diferentes cambios en su corte de pelo y las tinturas que se ha aplicado para cambiar el color en diferentes momentos de su vida.



Jonah Hill

En su momento, el actor estadounidense bajó 20 kilogramos. Foto: Twitter: @InfamousP - Instagram: @jonahhill

En 2017, según la revista ‘GQ’, el actor estadounidense Jonah Hill toma la decisión de bajar de peso por medio de una dieta alimenticia y de realizar ciertos ejercicios físicos relacionados al Jiu Jitzu brasileño, una arte marcial.



De acuerdo con el medio citado, Hill bajó 20 kilogramos, pero este no fue el único cambio físico que tuvo.



Actualmente, tiene el pelo y la barba pintada de color rubio.



Rebel Wilson

La actriz bajó 30 kilogramos luego de combinar una dieta saludable con ejercicio. Foto: Warnes Bros. - Instagram: @rebelwilson

En su momento, la actriz australiana Rebel Wilson compartió una publicación en su cuenta de Instagram proponiéndose el reto de bajar de peso.



“Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo”. comentó Wilson.



Y lo logró pues el pasado mes de noviembre compartió una publicación en esta red social con su sorprendente cambio físico.



Según el medio ‘Women’s Health’, la actriz bajó 30 kilogramos tras realizar ejercicio y mantener una buena alimentación.



En declaraciones para la revista ‘People’ Wilson, que antes pesaba 100 kilogramos, manifestó que llegó a ingerir 3 mil calorías al día debido a su ansiedad.



Actualmente, sigue compartiendo en su cuenta de Instagram los ejercicios que hace para mantenerse saludable.



