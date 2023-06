La glándula tiroides es un órgano que está ubicado en la base del cuello y cuando esta presenta afectaciones se pueden ocasionar el hipotiroidismo que es cuando la glándula no produce suficiente cantidad de hormonas y al contrario sucede con el hipertiroidismo que es el exceso de producción de las mismas. Esto es lo que explica la Clínica Mayo con respecto a estas enfermedades.

Así mismo, estas enfermedades en muchos casos no son detectables fácilmente, porque los síntomas no son evidentes y por esta razón muchos pacientes al no saberlo pueden contraer problemas del corazón y colesterol alto.



Esta enfermedad ha afectado a muchas personas, entre ellas algunos personajes del medio del espectáculo, como la actriz colombiana Sofía Vergara, la ex reina Taliana Vargas y la actriz Natalia Durán.

Sofía Vergara

Según la revista ‘Mujer hoy’, la actriz colombiana sintió un bulto en su cuello, por lo que fue de inmediato al médico. Luego de unos exámenes, se le diagnosticó cáncer de tiroides que por fortuna fue detectado a tiempo.



La glándula tuvo que ser extirpada, sin embargo, Sofía tiene que tratar su hipotiroidismo de por vida.

Taliana Vargas

En el 2017, la ex reina compartió con sus seguidores de redes sociales que tiene hipotiroidismo de ‘Grave’, que según Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, es una enfermedad de la glándula tiroides caracterizada “por un aumento en la producción de las hormonas que ayudan al cuerpo a utilizar la energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y casi todos los órganos funcionen normalmente”.



Esta enfermedad lleva este nombre por el médico irlandés Robert Graves quien fue la primera persona en el mundo en describir esta afectación autoinmune en 1835.

Natalia Durán

La actriz reveló en el 2021, a través de su Instagram que le diagnosticaron cáncer de tiroides.



“Quiero agradecer especialmente a mi papá, a mi mamá putativa, a mis hermanos, hijos y amigos, quienes me han tomado la mano en mis días negros y siguen aquí”, expresó en su momento la actriz bogotana.



Afortunadamente, tras varios años de lucha contra este cáncer y la enfermedad de ‘Asia’ que contrajo por haberse implantado prótesis mamarias, pudo superar estas afectaciones y hoy es ejemplo de tenacidad y espiritualidad.



"El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. La sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, expresó la actriz en la revista ‘Vea’.

Natalia Durán habla de su estado de salud

