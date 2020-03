Yina Calderón y famosos colombianos envueltos en escándalos por licor

Instagram Yina Calderón

Videos y fotografías que andan circulando por redes sociales muestran a Yina Calderón, al parecer, pasada de tragos en un andén de Medellín. Para aclarar la situación y los rumores que de inmediato se produjeron, Calderón interrumpió sus vacaciones en Panamá y recordó a sus seguidores que, además de ser una figura pública, no deja de ser una persona como cualquier otra.



Explicó que se encontraba en Medellín, el fin de semana pasado, y fue a una fonda con una amiga. “Saben el amor que le tengo a la música popular y a los caballos”, dijo. “Mi amiga me dijo ‘vamos y me acompañas a fumar’. Yo no fumo, pero la acompañé, y cuando me senté en el andén el sereno me pateó, estaba tan tomada que me dormí”, agregó.



Concluyó diciendo: “Yo creo que a todos nos ha pasado, todos nos hemos emborrachado alguna vez en un andén, a todos nos pasa, no soy a la única a la que le pasa”.