Famosos colombianos fuertemente criticados por meterse en política

Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El jugador de la Selección Colombia Daniel Torres también fue blanco de críticas, luego de que en su cuenta de Instagram promoviera el No en el plebiscito. En un video, Torres habló sobre el proceso de paz en el país y le auguró fracaso por "no tener a Cristo en el centro". El volante también afirmó que tanto la administración de Juan Manuel Santos como el proceso de paz no eran del agrado de Jesús.