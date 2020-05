Famosos colombianos que cambiaron sus 'looks' en esta cuarentena

Archivo particular

Colombia ya lleva en cuarentena más de un mes. Las personas no han podido salir debido al aislamiento obligatorio al que se ha tenido que someter todo el país, para mitigar la propagación del coronavirus. Durante este tiempo, muchas personas han optado por cambiar su apariencia física y los famosos no se han quedado atrás. En esta galería le mostramos los famosos colombiano que decidieron cambiar su 'look' en estos tiempos.