Seguramente se ha dado cuenta de que algunos actores de Hollywood son bastante perecidos físicamente. Incluso, algunas personas podrían decir que son familiares, pues sus ojos, boca, nariz y cabello son similares.



En el mundo del cine hay varios casos de actores que se parecen entre sí y que es muy difícil identificar a uno del otro. A continuación le mostraremos algunos famosos que parecen gemelos perdidos.

Sarah Hyland y Mila Kunis

Las dos actrices suelen ser confundidas por su parecido físico. En 2021, Sarah Hyland comentó en 'El Show de Kelly Clarkson' que las personas suelen pensar que ella es Mila Kunis.



“La primera vez que la conocí ella me dijo: ‘Me confunden contigo todo el tiempo. Y lo amo. Lo tomo como un cumplido porque tú eres más joven que yo’”, recordó la actriz de 'Modern Family'.

Asimismo, contó que Kunis algunas veces seguía la corriente cuando las confundían. “Le dije: ‘Bueno, la próxima vez que me confundan contigo, ¿puedo fingir ser tú?’. Y ella me dio permiso”, aseguró.



Susan Sarandon y Sigourney Weaver

En el año 2016, Susan Sarandon en los Premios Glamour a las Mujeres reveló que la suelen confundir con Weaver en ocasiones.



"Quiero aclarar algunas cosas. Sigourney puede haberse retirado, pero somos dos personas diferentes. Me han atribuido el mérito de Alien muchas veces y ella ha firmado autógrafos por mí", confesó en la ceremonia, según 'Page Six'.

En el 2014, Sarandon aseguró en un artículo de opinión que Weaver era su "alter ego malvado".

Jeffrey Dean Morgan y Javier Bardem

El actor de origen español Javier Bardem suele ser confundido por su inigualable parecido con el estadounidense Jeffrey Dean Morgan.



Barden es recordado por su participación en la película 'No Country for Old Men', sin embargo, muchos de sus espectadores pensaron que él era el mismo actor que interpretó a 'Denny Duquette' en 'Grey's Anatomy'.

Sin embargo, estos dos artistas son muy diferentes, pues nacieron en distintas partes del mundo.



Nina Dobrev y Victoria Justice

Nina Dobrev se dio a conocer por su papel protagonista en la serie 'The Vampire Diaries', en cambio, Victoria Justice se volvió famosa por la serie 'Victorious'. Aunque ambas artistas tienen origen distinto, sus rasgos faciales son bastante parecidos.

En las redes sociales, suelen compararlas bastante, incluso algunos internautas han colocado sus rostros juntos y pareciera que fueran la misma persona.

Zach Braff y Dax Shepard

Zach Braff y Dax Shepard saben que son bastante parecidos. La esposa de Shepard, Kristen Bell, utilizó una aplicación y cambió la cara de su pareja por la de Braff y el resultado fue sorprendente, pues parecía que nada había cambiado.

