Camilo Villegas y otros famosos que perdieron a sus pequeños hijos

Santiago Cañizares



En el 2018, el ex futbolista español publicó un emotivo mensaje para dar a conocer que Santi, su hijo de 5 años, había fallecido tras un año de luchar contra el cáncer.



El pequeño era uno de los cuatro hijos del deportista y su esposa, Mayte García.



En una entrevista realizada en el 2019, el ahora comentarista deportivo explicó que Santi había sufrido una recaída dos semanas antes de su deceso. Lastimosamente, el menor murió luego de que su estado de salud empeorara.



“Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la paz que me dejas. Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. Te amo", escribió García en una publicación en Instagram para recordar al pequeño.