De actor reconocido a mujer empoderada, así fue la transformación de Santiago Felipe Gómez, mejor conocido como Santana Rosa, que ha dejado a muchos sorprendidos.



Desde su debut en la televisión colombiana, Santiago cautivó a la audiencia con su talento y carisma por papeles como Benji en La Venganza de Analía.



La ahora actriz reveló en una entrevista el duro proceso lleno de dificultades y aprendizajes que ha tenido que sobrepasar.

En una sociedad que aún tiene prejuicios hacia la homosexualidad, el hacer pública su orientación sexual en 2021 fue difícil para él, pero tomar la decisión de vivir como mujer trans lo fue aún más.



En una entrevista con Diva Rebecca, Rosa habló sobre su camino personal para reconocerse y tomar la decisión de cambiar de género.



Durante la entrevista, Santana Rosa explicó que reconocer, entender y actuar en consecuencia a su identidad de género fue el inicio de su transición.



(Lea también: Actriz trans que brilla en cine europeo fue galardonada por Asamblea del Valle).



Según ella, todos los seres humanos están en constante cambio y transición, pero tomar la decisión de hacerlo es un proceso personal y complejo.



Respecto a su nuevo nombre, Santana contó que quería uno que tuviera la misma raíz que su "nombre muerto" o el nombre que solía usar antes de su transición, Santiago.



"Llegué a la figura de la santa, y fue como amo, porque además, mi familia era súper católica y a mí me encantaba toda esa estética" compartió Rosa sobre su búsqueda de una identidad artística.

Reconoció que siempre había sentido una inclinación hacia la feminidad desde que era niña, pero esta sensación se había difuminado con el tiempo. "Yo realmente fantaseaba todo el tiempo con ser mujer y yo todo el tiempo me concibía de una manera femenina", afirmó.



Sin embargo, en 2021, esta sensación se hizo más fuerte y comenzó a cuestionar su género y su identidad. A pesar de haber explorado en otros campos, Santana finalmente decidió hacer la transición a una mujer trans.



(Le puede interesar: Primer personaje trans en el mundo de ‘Harry Potter' aparece en nuevo videojuego).



Admitió que esta decisión fue difícil y que se sintió abrumada por sentimientos de ansiedad y depresión. "Realmente no no me encontraba y al empezar terapia, a informarme sobre el tema y empecé a encontrar las respuestas", le contó a Diva Rebecca.



Gracias a esto, gradualmente comenzó a aceptar su identidad de género. Cuenta que nunca dejó de travestirse y ha estado haciéndolo desde que tiene memoria. Según la artista, siempre ha sido un juego que ha realizado en ocasiones especiales, en su intimidad y en diversas situaciones.

Cuenta también que algo determinante en su transición fue compartir con otras mujeres trans. "Encontrarme con pares, sabes o sea con gente que está pasando por exactamente lo mismo, esta exploración, es divino" explicó.



Santana finalizó contando que ya ha participado en cuatro producciones como mujer incluyendo un documental llamado "Mírame" y su aparición en el programa "Ventino".

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘The Power’, la serie con millones de voltios de poder y feminismo.

La actriz Amanda Bynes es dada de alta de un hospital psiquiátrico.

Sofía Vergara se roba las miradas en Estados Unidos con impactante look.