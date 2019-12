Famosas que han sufrido problemas de salud por inyectarse biopolímeros

Instagram: @marce_50

Marcela Reyes



La reconocida DJ colombiana también sufrió por los biopolímeros. Tal y como lo cuenta ella misma en su canal de YouTube, hace siete u ocho años atrás se dejó seducir por la idea de tener unos glúteos más grandes y cumplir con estereotipos de belleza.



"En ese entonces lo más frecuente era ese tipo de procedimientos que se conocían como ácido hialurónico o inyecciones de vitaminas" relata la DJ, pero, en realidad, no se trataba de ninguna de estas sustancias, sino de biopolímeros.



"Después de 7 años de haberme puesto esto, mi cola hizo reacción. Pensé que nunca iba a pasar, pero pasó y casi me muero. Estuve entre la vida y la muerte, estuve demasiado grave por este tema de biopolímeros".



Una mañana despertó con mucha fiebre y estuvo dos días muy enferma. Aunque el médico fue a atenderla hasta su casa, en ese momento no sospechaban de lo que se trataba. A los dos días Reyes se dio cuenta que tenía los glúteos muy rojos. El doctor nuevamente la revisó y al percatarse de esto la envió a urgencias.



"Me fui y resulté en quirófano, hospitalizada, muy grave. Cuando me desperté de la cirugía el doctor me dijo que era un milagro lo que había pasado en mí... Cuando me entraron al quirófano y me operaron encontraron que los biopolímeros estaban a un centímetro de entrar en contacto con un órgano mío y eso hubiera sido fatal, me hubiera muerto inmediatamente", relató Reyes.