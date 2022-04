Es muy común que algunas de las famosas que vemos hoy en día se hayan sometido a cirugías estéticas para verse aún más bellas. Es cierto que la mayoría de ellas se cuidan en la comida, van al gimnasio y tienen un extenso ritual de belleza para mantenerse en forma, también han optado por uno que otro ‘retoquito’.



Sin embargo, hay una cosa que no pueden cambiar fácilmente y es su nariz. Aunque varias de ellas se dieron a conocer por la actuación, la presentación, canto o creación de contenido en redes, han decidió cambiar su nariz para sentirse más cómodas con su apariencia.

Farina

La cantante es reconocida en Latinoamérica por su voz y por su actuación en la famosa novela “Tres milagros”. Desde su primera aparición en el programa 'Factor X', la cantante ha tenido un gran cambio en su físico.



En diferentes ocasiones ha revelado que se hizo tres cirugías, una por salud y las otras dos por estética. La primera fue para solucionar su problema maxilofacial que estaba afectando su boca, oído y articulaciones.



.



Sin embargo, también ha confesado que le pulieron la punta de su nariz, pero que no te tocaron nada más para dar una apariencia más natural.

Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda se hizo famosa por hacer videos graciosos en las redes sociales y siempre fue muy sincera con sus seguidores de los retoques que se hacía.



Durante un tiempo se ha rumorado que se ha realizado diferentes cirugías como el el abdomen y glúteos, pero en sus redes comentó:



“Yo no tengo ninguna cirugía en mi abdomen, ni en mis nalgas ni en ninguna otra parte que no sean los senos o la nariz. Yo siempre toda la vida he tenido muy buen cuerpo, lo que no tenía era senos grandes”, afirmó la influencer.

Dani Duke

Dani Duke es reconocida por sus contenidos de maquillaje y ropa en redes sociales. Actualmente, es la actual pareja de ‘La Liendra’, otro 'influencer' colombiano, quienes en días pasados protagonizaron un escándalo al filtrarse un video íntimo.



La influencer siempre ha sido muy honesta con sus seguidores y ella misma compartió cómo fue el proceso de su rinoplastia en octubre del 2020.

Daniela Ospina

Daniela Ospina es la hermana del portero de la selección Colombia David Ospina. La jugadora de voleibol se dio a conocer cuando comenzó su relación con el jugador de la selección James Rodríguez.



La reconocida empresaria se realizó una cirugía de nariz la cual hizo que sus facciones cambiaran. Ahora luce un rostro mucho más delicado.

En una ocasión en sus historias de Instagram mostró su antes y después y hasta comentó cuál había sido el cirujano que la operó.

Epa Colombia

La influencer y empresario Epa Colombia, quien se hizo viral por un video en que apoyaba a la Selección Colombia, ha manifestado en diferentes ocasiones que se ha hecho diferentes retoques como lo es la nariz, bichectomia, perfilamiento de mentón, aumento de labios, entre otros.



.

