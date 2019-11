Mary Méndez y famosas que decidieron quitarse sus implantes de senos

Instagram: @sara_uribe

La exprotagonista de novela y presentadora Sara Uribe le contó a un medio local las razones por las cuales redujo el tamaño de sus senos. La antioqueña y actual pareja del futbolista Fredy Guarín, aseguró que se operó cuando estaba muy joven ya que fue rechazada en varias oportunidades por no tener la talla necesaria para modelar algunas blusas y vestidos de baño. Sin embargo años despues entendio que una cirugía no era necesaria para ser exitosa y decidió retirar sus implantes, aunque aseguró que fue un duro golpe emocional.



"Cuando me las quité me sentí muy rara porque me las veía caídas, ya no sentía la seguridad de ponerme una blusa y eso me causó una reacción emocional muy fuerte, porque cuando me quitaba la ropa no sabía si le iba a gustar a mi novio, por el estereotipo de belleza que uno tiene, pero ahora me siento bien así, aunque no le digo no a las cirugías” contó.