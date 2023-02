Johanna Esguerra trabajó por años en la televisión colombiana. Como presentadora y como productora hizo parte del equipo de CityTv, del Noticiero del Espectáculo con Jorge Barón y de RTVC Señal Colombia, entre otros.



Ahora ha tomado la decisión de contar su historia a través de redes sociales y en una serie de videos que ha denominado 'La brújula perdida' ha compartido las dificultades que atraviesa.

En su cuenta de TikTok ha compartido varios videos en los que narra lo que ha atravesado y cómo estas situaciones la han llevado a perder su norte. En esa búsqueda decidió crear esa serie con el objetivo de acompañar a quienes atraviesan por situaciones similares.



"Está dedicado a personas que como yo perdimos nuestro norte, si no tienes trabajo, no tienes ganas de levantarte, estás completamente estancado, no tienes ideas. La idea con estos seriales es que todos hallemos formas de encontrar nuestra brújula", afirma en su primer tiktok.

Esguerra ha comentado que no tener empleo y que la batalla contra las adicciones a ciertos medicamentos la han dejado en un momento difícil de su vida.



"No sé qué hacer para conseguir trabajo, he salido, llamado a conocidos y conocidas, pero me dicen que no hay", revela la presentadora.



También ha develado su vida privada contando anécdotas de su infancia, la relación con sus padres, con su hijo, y las consecuencias de los trabajos estresantes, que la empujaron a consumir píldoras.

"Todo viene de una historia de atrás y si les pido que me den muchos ‘like’ y me compartan porque yo quiero ganar con esto dinero porque estoy sin dinero, y estar sin dinero es lo peor del mundo", aseguró.



A esto se le suma su deseo de que otras personas que atraviesan episodios similares encuentren apoyo y puedan implementar las herramientas que ella comparte.

