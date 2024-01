Modelo de OnlyFans pone orden de restricción a Lizbeth Rodríguez, la 'caza infieles'

La reconocida modelo y estrella de la plataforma para adultos OnlyFans, Celia Lora, interpuso una orden de restricción en contra de Lizbeth Rodríguez, la exconductora de Badabun.



Esta drástica medida legal se produce en medio de una serie de controversias y declaraciones que han agitado a las celebridades.

El conflicto entre ambas personalidades mediáticas comenzó hace algunos meses cuando Lizbeth Rodríguez hizo una declaración en sus redes sociales, afirmando que mantenía una relación amorosa con Celia Lora.



Esta afirmación fue acompañada de comentarios en los que incluso llegó a llamar al icónico rockero Alex Lora, padre de Celia, como su "suegro". Estas declaraciones no solo sorprendieron a la audiencia, sino que también parecían sugerir una relación íntima entre las dos figuras públicas.



#CeliaLora le puso ORDEN de RESTRICCIÓN a #LizbethRodríguez por inventar RELACIÓN AMOROSA y molestar a su padre#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Hj6z1ZJnk2 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 18, 2024

Sin embargo, Celia Lora negó categóricamente estas afirmaciones y se mostró molesta por la actitud de Rodríguez.



En una entrevista concedida a medios de comunicación y retomada por el programa ‘De primera mano’, la modelo expresó su incomodidad y su incredulidad ante las declaraciones de quien consideraba su amiga.



Celia manifestó que Lizbeth Rodríguez estaba intentando aprovecharse de la fama de su padre, el reconocido músico Álex Lora, para ganar notoriedad y publicidad a través de una supuesta relación amorosa.

"Se está colgando de la fama de mi papá, le mandé una notificación, no dio la cara. Yo no sé si ella cree que todo es broma o se le hace chistoso. Trato de llevar una vida normal y una que según era mi amiga me lo destroza en tres segundos", detalló Lora en la entrevista.



El descontento de Celia con la situación llegó a tal punto que decidió tomar medidas legales contra Lizbeth Rodríguez. Según se informó en el programa ‘De primera mano’, la hija de Alex Lora habría conseguido una orden de restricción en contra de la presentadora de ‘Exponiendo infieles’.



Celia Lora reveló que, en un principio, optó por ignorar la controversia, pensando que Lizbeth se cansaría de mantener su historia ficticia. Sin embargo, al recibir continuas menciones y mensajes al respecto, la modelo decidió tomar medidas legales.



"Feliz me mandaba: 'Somos tendencia en Google'. Eso es lo que menos quiero", recordó Celia. Aunque consideró la posibilidad de demandar a Lizbeth Rodríguez, finalmente optó por no hacerlo para evitar darle más publicidad y no alimentar la polémica.



"Sería su sueño que estuviéramos en demanda. Yo por mí, lo mejor que me podría pasar es no volverla a ver", concluyó.

Lizbeth Rodríguez compartió que asistió al concierto por los 55 años de carrera musical de Álex Lora. Foto: Instagram / Lizbeth Rodríguez

Este enfrentamiento entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez ha dejado a muchos seguidores perplejos, ya que ambas artistas habían compartido en el pasado una sesión de fotografías para una plataforma de contenidos para adultos.



Sin embargo, Celia Lora se mostró decepcionada por las acciones de Rodríguez y aclaró que la historia que esta última contó acerca de su supuesta relación ocurrió mientras ella se encontraba en Londres siguiendo la gira de la cantante Madonna, lo cual le resultó desconcertante.

