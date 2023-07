Raquel Reitx es una influencer española, que está entre las más seguidas de su país. Inició con un canal en YouTube y ahora suma más de 529 mil seguidores en Instagram, compartiendo contenido relacionado con estilo de vida, moda y belleza.



Este 2 de julio, Reitx participó en el 'El podcast de Druni', en donde fue entrevistada por Bernardo Casp. Allí, tocaron el tema de la vida amorosa de la mujer, quien no dudó en develar el ‘secreto’ de los futbolistas a la hora de cortejar a una mujer en redes sociales.

El entrevistador le preguntó si, gracias a su popularidad en redes, recibía muchos mensajes por parte de hombres, en especial de futbolistas.

A mí me hace mucha gracia. Yo tengo la teoría de que todos los futbolistas en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo FACEBOOK

Ante la pregunta, la mujer explicó que gracias a su fama sí han sido muchas las personas que la han buscado en redes, en especial en Instagram. “Te habla mucha, muchísima gente... Te hablan muchos futbolistas, sí”, señaló.



Luego, dijo que parecía que todos estos hombres hacían cosas muy similares a la hora de intentar coquetear con una mujer en redes. “A mí me hace mucha gracia. Yo tengo la teoría de que todos los futbolistas en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo”, indicó.



Luego, reveló cuál era la ‘estrategia’: “Envían un 'fueguito' en emoji. No reaccionan al storie, que no es lo mismo, sino que envían un fueguito, una carita enamorada o un corazón y si no les contestas, lo borran”.



Ante el comentario, el entrevistador señaló que era algo “muy poco elaborado” y aseguró que “si lo hacen así es porque algo les estará funcionando”.

Sin embargo, sí dejó claro que nunca había salido con un futbolista: “No he tenido nunca nada con un futbolista, no me llaman la atención. No soy yo muy de futbolistas, no es mi gremio”.



Finalmente, indicó que nunca le había gustado buscar citas por redes sociales: “Siempre he sido más de conocer en persona. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien ligar en redes. Además, me cuesta contestar en WhatsApp, cómo no me va a costar responder a mensajes directos”, señaló.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

