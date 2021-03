Famosa cantante dijo que la Navidad 2020 pudo ser la última de su vida

La cantante y actriz británica de 39 años, Sarah Harding, exmiembro de la banda pop Girls Aloud, reveló algunos fragmentos de su libro ‘Hear me Out’ el pasado sábado 13 de marzo. En ellos, habla acerca de su agresivo cáncer de mama, que padece desde principios del 2020.

"En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última. Estoy ahora en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan", manifestó.



En su libro, publicado por el medio inglés ‘The Times’, contó que todo empezó cuando sintió un bulto en su seno, pero decidió ignorarlo hasta que fue extremadamente doloroso.



Tiempo después, cuando ya le habían diagnosticado cáncer de mama y estaba por comenzar la quimioterapia, casi muere de sepsis (reacción extrema del cuerpo ante una infección) en el hospital, por lo que la dejaron en un coma inducido durante dos semanas. Al despertarse, pasó otras dos semanas en cuidados intensivos.



En su escrito, agradeció a los médicos y enfermeras que la cuidaron con ternura y compasión, mientras que sus seres queridos no podían estar presentes por el coronavirus.



Sarah, quien había revelado en su Instagram que su cáncer se había extendido en el mes de agosto, escribió que actualmente está considerando las opciones de tratamiento para un segundo tumor en la columna vertebral, que, posiblemente, pudo haber crecido hasta el cerebro.



Sin embargo, afirmó que no quiere perder su cabello rubio, por lo que no se someterá a radioterapia. Sostuvo que, si solo le quedan unos meses, perder su cabellera no vale la pena. Considerando también que fue sometida a una mastectomía (extirpación de seno) y, luego de la operación, fue incapaz de mirarse al espejo.



Adicionalmente, manifestó que en este momento quiere disfrutar de cada segundo de su vida y anhela reencontrarse con sus amigos para charlar y bailar de nuevo.



"Creo que lo que realmente me gustaría hacer es ver a todos mis amigos, a todos juntos. Una última vez ... una forma de decir gracias y adiós", escribió.



Sarah saltó a la fama con el reality de TV ‘Popstars: The Rivals’, donde consiguió un puesto en la banda pop Girls Aloud. Con esta agrupación, logró estar en el ‘top 10’ de ventas británico por veinte veces consecutivas. Además, el grupo estuvo nominado a los Brit Awards en cuatro ocasiones, ganando uno de los premios en 2009 con la canción ‘The Promise’.



