En el siglo XXI la necesidad tiene cara de youtuber, mas no de hereje, como dice la famosa frase popular, que traducida del latín, Necessitas caret lege, significa “la necesidad carece de ley”, pero que se hizo famosa en español como “la necesidad tiene cara de hereje” para justificar el comportamiento inusual de alguien frente a una situación desesperada.



Pero, sin mezclar religión con tecnología, la necesidad de los campesinos colombianos de este siglo tiene cara de youtuber. Cansados de lo poco que ganan por la siembra, recolección y venta de sus productos y por la voracidad de los intermediarios, algunos decidieron aprovechar la cuarentena y se aliaron con el internet.



“Somos una humilde familia campesina que debido a la cantidad de intermediarios en la venta de los cultivos decidió crear un canal en YouTube para enseñar a cultivar en las casas y apartamentos…”, anuncia un texto del video en el que intervienen una madre cabeza de familia y sus dos hijos, con edades que oscilan entre los 8 y los 15 años.



Nubia Gaona Cárdenas y sus hijos, Jaime Alejandro Ribero Gaona y Arley David Gaona Gaona, viven en Chipaque, Cundinamarca, y anuncian por el sitio web sus servicios y los productos que venden.



“Hoy les vamos a contar cómo una familia campesina decidió volverse youtuber”, dice en el primero de los videos Jaime, el hijo menor, antes de identificarse.



“Mi familia, como otros habitantes del campo, nos hemos visto afectados por la baja de los productos, lo que no justifica ni sacarlos de la tierra”, complementa Arley, mayor, al presentarse.

Por eso, anuncian que decidieron unirse, junto a otras familias campesinas, con “el Huerto de la Sabana y hacer un canal de YouTube para enseñar “cómo hacer un huerto”, explica Nubia, la mamá de ambos.



Huertos de la Sabana es una Sociedad por acciones simplificadas, SAS, una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, sin importar las actividades que se prevean en su objetivo social, de acuerdo con expertos.



“Les vamos a enseñar cómo sembrar frutas, hortalizas, aromáticas y muchas cosas más” prometen los tres en coro, piden que los usuarios den like y que el video se vuelva viral para que “nadie se vaya a la cama sin comer”, según Arley.



“Vamos a vender unos preciosos kits, muy baratos. Por 18 mil pesos puedes llevarte uno completo”, anuncia Jaime para que Arley, su hermano, complemente que si no tienen plata, no se preocupen, pues van a aprender “cómo hacerlos en su casa”.

Los kits, que incluyen tres semillas, 500 gramos de tierra en tres bolsitas para siembra y una maceta, se pueden ver en www.huertosdelasabana.com y, por ahora, solo se envían a Bogotá, municipios de la Sabana y Medellín, pero se están desarrollando entregas por otras vías para otras regiones de Colombia.



El video, que ha sido visto por más de un millón de personas, recibido más de 198.000 likes y alcanzado más de 400.000 suscriptores en menos de una semana, termina con un texto en español y en inglés que afirma que “en Colombia el 90 por ciento de las familias campesinas viven en la pobreza extrema y sus cultivos se ven afectados por el precio del mercado y la cantidad de intermediarios”.

El éxito de Nubia e hijos ha sido total y colapsado, con pedidos, preguntas y sugerencias a la línea telefónica de WhatsApp que se divulga al final del video. El volumen de llamadas ha sido tan grande que han atrasado las respuestas de uno a 3 días, pues la lista es enorme.

No son los únicos

Pero, Nubia y sus hijos no son los únicos youtubers campesinos. Hacen parte de un emprendimiento creado dentro del proyecto agro social conocido como Huertas de la Sabana, que trabaja con unas 20 familias campesinas desde hace dos años y que tiene como objetivo principal eliminar la cadena de intermediarios para hacer que el campesino reciba un pago más justo por su trabajo.



“Huertos de la Sabana se inició hace 2 años, El proyecto de los campesinos youtubers como el de Nubia y sus hijos empezó hace casi un mes.

Son 2 proyectos totalmente diferentes en concepción, pero con un mismo fin: eliminar intermediarios en los productos agrícolas”, dice a EL TIEMPO el ingeniero civil Sigifredo Moreno, uno de los fundadores y coordinador de todas las actividades de campo de Huertos de la Sabana.



El trabajo que desarrolla esa entidad es “el único emprendimiento conocido en este campo en Colombia y está integrado por profesionales de la Universidad Nacional que invirtieron su dinero en apoyar a los campesinos. Buscamos los clientes y comercializamos los productos”, añade.

La agricultura campesina representa más del 70 % de la producción de alimentos en el país y el sector agropecuario genera 3,5 millones de empleos, los cuales están en riesgo. Foto: Facebook

El proyecto está respaldado por tres ingenieros civiles, uno electrónico, un diseñador y programador, una administradora, una psicóloga y cinco auxiliares, todos profesionales de la Universidad Nacional.



Pero, Moreno aclara que las grandes estrellas de este emprendimiento son Nubia, sus hijos y los campesinos colombianos. “Nosotros somos simples peones del proyecto. La vida nos llevó por este camino y nos permitió conocer a todas esas bellas familias que lo hacen posible”, agrega.

Hasta el momento se ha trabajado “con familias de Cundinamarca y Boyacá en los municipios de Chipaque, Une, Ubaque, Bituima, San Juan de Rioseco, Cambao, Chiquinquirá y Saboyá”, afirma.



El proyecto “ha permitido que las familias tengan un pago justo, sin pérdidas, por las cosechas, en las que son socios con Huertos de la Sabana”, que no les compra los productos a los campesinos sino que se asocia con ellos.



“Nosotros somos socios de ellos en todo el proceso, desde el cultivo hasta la venta final. Invertimos el capital y ellos ponen el trabajo”, explica Moreno.

El primer video salió el pasado 29 de abril, cinco días después ya llevaban un día de atraso en las respuestas y tuvieron que pedir ayuda para sacar la información e ir dando las respuestas.



“Aún estamos sacando la información de WhatsApp para determinar la cantidad total de pedidos ni las ciudades a las que debemos enviarlos”, revela Moreno.

El éxito del video parece haber tomado por sorpresa a todos y ha demostrado que la combinación de cuarentena, tecnología y necesidad ha terminado por hacer el ‘milagrito’ tantas veces pedido por cientos de campesinos colombianos: recibir lo justo por su trabajo.



Por eso no se equivoca el escritor argentino Marcelo Birmajer al considerar que los verdaderos héroes, además de los profesionales de la salud en tiempos de cuarentena, “son los que nos ayudan a construir la vida, a labrar la tierra…”, pues, como decía el poeta español Lope de Vega y Carpio, “si el labrador no labrara, el rey tampoco comería”.

GLORIA HELENA REY

ESPECIAL PARA EL TIEMPO