La historia de Paula Durán, colombiana que estaba hospitalizada en Estados Unidos por un cáncer terminal, conmovió al país entero que se unió en donaciones para ayudar a sus padres a costear los gastos del viaje y que así pudieran estar con ella. El gobierno de dicho país también permitió que se agilizaran los trámites migratorios.



Sin embargo, la joven de 27 años falleció este 24 de enero, dejando una enseñanza de resiliencia que su esposo desea replicar.

Sergio Vega por medio de Instagram ha mantenido actualizados a sus seguidores. Contó que dos hijas de sus hijas obtuvieron becas para entrar al colegio y ha sido enfático en que cumplirá la promesa que le hizo a su esposa: “Amor, cumpliré la tarea que tanto anhelamos juntos, ver a nuestros hijos ser grandes seres humanos y que le aporten a nuestra sociedad”, dijo en una de esas publicaciones.



(Siga leyendo: ‘Quedé torcido’: Tito Puccetti tuvo que someterse a delicada cirugía).



Precisamente, también quiso hacer partícipes a quienes han seguido la historia de cerca de ese último adiós o, como él quiso llamarle, un hasta luego, pues este 7 de febrero se llevaron a cabo las obras fúnebres y cremación del cuerpo de su amada.



“Mi vida, hoy tendremos nuestra última cita en este mundo terrenal y va ser para despedirte pero no es un adiós sino un hasta luego, porque nos volveremos a reunir cuando sea la voluntad de Dios y así poder estar juntos de nuevo en la eternidad”, escribió el hombre.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Paula Durán el día de su boda, luciendo un vestido blanco: “Siempre vivirás en mi mente y en mi corazón, nuestras próximas citas serán en mis sueños, en mis pensamientos, en mis recuerdos y en mis oraciones, nos vemos a las 10 am y hoy yo soy el chico de blanco”, finalizó.



(Lea también: Diego Guauque se sincera sobre su tratamiento: ‘¿Qué me irá a pasar? No sé’).

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS