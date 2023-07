En junio de 2019, falleció María Fernanda Aguilar, quien era modelo y ex participante del reality el 'Desafío', por ahogamiento cuando fue arrastrada por el mar en las playas de Puerto Colombia, Atlántico.



En un principio se comentó que ella y su novio había nadado muy lejos de la orilla, lo que produjo que la corriente los arrastrara. Sin embargo, en el último episodio del programa 'Expediente Final', de Caracol TV, se dieron a conocer más detalles sobre lo que ocurrió ese triste día.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

De acuerdo con el relato de sus familiares y amigos, todavía no se conoce con exactitud lo que puedo suceder ese día. Sin embargo, lo que se conoce es que falleció mientras era arrastrada por la corriente.



“Recuerdo que estábamos en Prado Mar, la playa más cercana hacia donde iba la corriente", contó Rodrigo Giraldo, amigo de la modelo. Asimismo, Ligia Ceballos, prima de María Fernanda, aseguró: "Cuando llegamos todo el mundo estaba buscando a 'Mafe' y eso, no había gasolina en la motos acuáticas que buscan a las personas".



(Lea también: Así es el aterrador perro robot asesino de 'Black Mirror' que ya es real: escupe fuego).



Por otro lado, Merly Aguilar, la tía de la joven, recordó que ese día había fiestas en Puerto Colombia y había un tarima en la playa. "Ella apareció detrás, todo el mundo vio", contó.

Rodrigo Giraldo contó que ese día estaban en la playa, por ella quería tomarme unas fotografías para subirlas a sus redes sociales.



“Ella tenía la idea de tomarse una foto para subirla a Instagram, la alcanza a postear y ella misma decide meterse al mar. Entra Julián y luego yo al rato. Eso fue en cuestión de segundos. A lo que yo voy saliendo del mar, ella y Julián me empiezan a gritar: ‘Ayuda, ayuda’. (…) De un momento a otro solo veía una cabeza en el mar, no sabía de quién era. Lograron sacar a Julián y ahí empezó la búsqueda de Mafe”, relató.



(Lea también: Shakira cayó de su tabla de surf y el momento fue captado por fotógrafos).



Giraldo también narró que en medio de la búsqueda fue a la clínica porque le dijeron que ahí estaba su amiga.



“Efectivamente, fui a la clínica y cuando llegué lo vi (a Julián González, el novio de Mafe), No podía decírmelo, no recuerdo si deliraba o qué, pero no podía decírmelo. Un médico se me acerca y me dice ‘tranquilo, Mafe está aquí’, me dijeron que estaba muerta y me llevaron a donde estaba y me di cuenta de lo que había pasado”, recordó.

Por su parte, su padre, Fabián Aguilar, lamentó que en "esos últimos momentos me hubiera gustado mejor, darle un beso, decirle que la amo mucho".



En ese momento, en la prensa nacional se dijo que ella murió por rescatar a su novio Julián González, pero él desmintió este rumor. “Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua que… [suspira]”.



Sobre las 4:00 de la tarde, Giraldo le contó al padre de 'Mafe' lo que estaba ocurriendo y que estaba desaparecida. Luego de un tiempo se confirmó que la habían encontrado sin vida.



Su muerte ha dejado un vacío muy grande en sus familiares y amigos, sin embargo, siempre la recordarán por su compromiso por el deporte, su disciplina para conseguir los objetivos que se proponía y su sueño por ser presentadora de noticias deportivas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Esperanza Gómez pone fin a los rumores y confirma que se divorcia, esta es la razón

Impresionante: mujer se come 34 hamburguesas en diez minutos y gana concurso en EE. UU.

Claudia Bahamón arremete por costo de vuelo a Neiva, su tierra, en reconocida aerolínea