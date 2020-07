Familia campesina 'youtuber' está estrenando un panel solar

En la tarde de este domingo 5 de julio, Nubia Gaona y su familia, conocidos por su canal de YouTube, 'Nubia e hijos', contaron que están estrenando un nuevo panel solar.

Hace poco, fueron noticia porque iban a tener luz eléctrica en su casa, ubicada en zona rural del municipio de Chipaque (Cundinamarca). Según relataron en el último video que subieron a YouTube, recibieron el apoyo de una empresa de ingeniería que les instaló el panel con el que finalmente podrán tener el servicio de luz.



Nubia Gaona, que es madre cabeza de hogar, no pudo contener las lágrimas cuando le hicieron la entrega oficial de la red de energía. Además, los donantes les dieron un 'regalo representativo' para agradecer la labor de los campesinos colombianos.



Dentro de una caja de madera, había una papa, un enchufe y un bombillo que prendía cuando se conectaba al tubérculo. Los hijos de Nubia lo mostraron frente a la cámara y agradecieron a la empresa por el obsequio. "Queremos compartir con ustedes esta sorpresota", dijo Arley David, el hijo mayor.

"Esto fue una gran sorpresa, un sueño más que se nos cumplió. Anhelábamos tener luz solar, porque sé que con ella no le hacemos daño al medioambiente", dijo Nubia. "Más bien, utilizamos el medioambiente para tener luz", agregó Jaime Alejandro, su hijo menor.



"Vivir sin energía durante diez años fue duro para nosotros, pero después nos fuimos acostumbrando. La luz de la vela era nuestra compañera", explicó Nubia. Luego, Jaime Alejandro recordó que, efectivamente, hasta hace poco les tocaba hacer tareas con vela.

Más tarde, contó que cerca a la casa tienen un poste y que muchas personas les preguntaban si no era mejor que cogieran luz eléctrica de allí. "Pero como nosotros somos honestos, no cogemos las cosas sin permiso y seguimos con las velas", concluyó mientras su madre se reía.



Para despedirse, Arley David contó que quería se arquitecto y que su intención era estudiar para volver a la vereda y arreglarles las casas a los vecinos. Finalmente Nubia Gaona dijo que se quedaba con un dolor en el corazón, "porque hay familias en el municipio de Chipaque que en el momento no cuentan con luz, igual que en el resto del país".



'Nubia e hijos' tienen habilitada una página web en la que ofrecen distintos 'kits' de productos naturales y cuentan un poco de su historia.

