Si de ahorrar se trata, una familia mexicana es el ejemplo de cómo hacerlo a la hora de irse de vacaciones. En TikTok se ha hecho viral un video que publicó una joven mostrando cómo construyeron una sala en medio de una playa.

Ana Selene Martínez, una de las turistas, se sintió atraída y decidió evidenciar cada momento en el que una familia construyó una cómoda estadía en Ixtapa Zihuatanejo, México. Según indicó en la publicación, quienes rentan las sillas y mesas en dicho lugar estaban abusando de los precios.



El alquiler de los muebles les salía por 50 dólares, es decir, más de 244 mil pesos colombianos. Así que optaron por trabajar en equipo y construyeron su propia sala en la playa.



En el video se puede apreciar que la familia utilizó la técnica básica con la que se construyen castillos de arena: el agua, ya que esta compacta la arena y la hace más firme. A medida que el clip avanza, se muestra cómo van creando el inmenso sofá, unas escaleras y la mesa para colocar sus pertenencias.

“Aquí todos cooperan, porque el que no ayude no se sienta”, señaló Martínez en la publicación que ya llega a más de 16 millones de reproducciones. La construcción solo tardó media hora y la familia pudo compartir su momento agradable con vista al mar.



Los comentarios no se hicieron esperar. “Las escaleras ya fueron avaricia ja ja ja”, “en Acapulco ya te hubieran cobrado por haber hecho una mesa ” y “mega like, ahorro y las cosas hechas en familia son mejores”, son los mensajes que resaltan en la plataforma de videos cortos.

