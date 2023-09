Muchas aplicaciones móviles fueron creadas para facilitarle la vida a las personas en múltiples temas, como el diseño, la comunicación, las conferencias, entre otros.



Una de las herramientas que más utiliza la gente para movilizarse por varias carreteras y calles de ciudades del mundo es Google Maps, que incluso le ha ayudado a personas que sin conocer ningún lugar de una ciudad enorme llegue a su destino.



No obstante, una familia de Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos, está demandando a la compañía por haber guiado erróneamente a un familiar que murió en un trayecto hacia su casa.

De acuerdo con CNN, el señor Philip Paxson salió del lugar, después de haber celebrado con su familia el cumpleaños de la menor.



Se dispuso a conducir por una ruta que no conocía y como acostumbraba, puso a funcionar la aplicación de Maps para ir por el ‘camino correcto’, sin sospechar que esa sería la última vez que vería a su familia reunida.



El hombre, de 47 años, condujo por la carretera hasta que la aplicación le pidió seguir por un puente que llevaba caído mucho tiempo atrás y, sin saberlo, tomó esta ruta y cayó a un precipicio de al menos seis metros, en donde se ahogó.



El puente no tenía ninguna señalización física y en la aplicación tampoco se mencionaba que ya no existía, pese a que algunos conductores ya le habían informado a Maps que el cruce estaba dañado.



Por esta razón, la familia Paxson decidió demandar a la compañía, por haber conducido a su padre a la muerte.

"Descubrimos que Google Maps dirigió erróneamente a los automovilistas como el Sr. Paxson hacia esta carretera colapsada durante años, a pesar de recibir quejas del público en las que se exigía que Google arreglara su mapa y sus indicaciones para marcar la carretera como 'Cerrada'", mencionó el abogado de la familia a CNN.



Pese a que los residentes del área y muchos conductores ya habían reportado el puente como dañado, Maps hizo caso omiso. Según los vecinos del lugar, el Puente colapsó parcialmente aproximadamente en 2013 y desde ese momento las autoridades no lo han reparado y también fueron demandadas por la familia Parxon.



Estas dos empresas locales responsables del mantenimiento de la vía debieron haber instalado vallas y avisos en los que se notificaba a los transeúntes sobre el daño del puente, además de haber hecho los arreglos pertinentes de una zona que lleva perjudicada 10 años.



En la demanda también aparece la compañía matriz de Google llamada Alphabet y entre las pruebas presentadas en el documento está la solicitud que una mujer le hizo a Google Maps en su momento, en la que informa que por ese lugar no es posible transitar: “No se puede cruzar esta carretera. El GPS envía a la gente por aquí, lo que es especialmente peligroso para los vehículos de emergencia. Por favor, actualice este mapa para que el GPS sea preciso". Se lee en el comentario que dejó la conductora.



Al parecer, la mujer recibió respuesta por parte de la aplicación: “Su sugerencia está siendo revisada. Gracias por compartir tus conocimientos. Le informaremos cuando se publiquen los cambios", pero la solicitud en realidad no fue atendida.



Por su parte, el abogado de la familia, Larry Bendesky aseguró que Paxson, como cualquier persona, depositó su confianza en la aplicación y en las empresas encargadas de mantener la vía en buen estado, lo que le costó la vida.



En la demanda se le solicita a la aplicación y los responsables locales una indemnización que no especifica por concepto de daños punitivos a la familia de Paxson que está conformada por su esposa Alicia y sus dos hijas de siete y nueve años.



Por el lado de Google Maps, un medio local conoció que enviaron un mensaje de pésame a la familia y además: “Nuestro objetivo es proporcionar información de rutas precisa en los mapas, y estamos revisando esta demanda”.



No es la primera vez que alguien muere por indicaciones erróneas de la aplicación, en 2020, una persona en Rusia falleció en una carretera cubierta de hielo que no le permitió seguir su viaje.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google en Colombia? Este es el paso a paso

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

