Argentina es conocido a nivel mundial como el país del asado, por lo que la crianza de animales para la alimentación humana es algo común, principalmente, en las zonas rurales. Pero, ese no era el caso de Roma, una cerdita amada y criada desde pequeña como una mascota.

Lastimosamente, el animal creció en demasía y la casa de los dueños se quedó pequeña para ella, por lo que tuvieron que dejarla en adopción.

En las últimas horas, los usuarios de las redes sociales se unieron para alzar la voz y denunciar un hecho atroz: el hombre a quien se la dejaron al cuidado decidió entregársela a una persona para que la cocinaran y terminó por comérsela.

Esta cerdita hace parte de todos los mini pig (cerditos pequeños) que fueron comprados en gran cantidad por una tendencia que se hizo popular en los últimos años. Lo que muchos desconocen es que, si bien al comienzo son chiquitos y no alcanzan el mismo tamaño que los cerdos, sí crecen y pueden llegar a pesar hasta 100 kilos, por lo que demandan tiempo y espacio para tenerlos.

Mariela y su familia la cuidaron durante sus primeros, y únicos, años de vida pero decidieron contactar a alguien que tuviera más espacio o instalaciones más aptas para su bienestar. Fue así como dieron con un conocido quien mostró intenciones de quedarse con ella.

Fernando Pieroni, presidente de la fundación Planeta vivo, denunció en sus redes sociales lo sucedido. En entrevista con 'La Nación', reveló que la persona en cuestión, a quien la familia de Roma conocía a través de un amigo en común, les mandó fotos de su casa para dar cuenta de que tenía el espacio para la cerdita, que además criaba otros animales y hasta les presentó a su familia.



“Tras varias conversaciones deciden entregársela. La persona fue a buscarla y se saca la foto con la cerdita que está dando vueltas en las redes”, señaló.

La imagen en cuestión fue compartida por la persona que la adoptó en su cuenta de Instagram. Bajo la leyenda “¡Con la chanchi!”, tomó la selfie en su camioneta donde se lo pudo ver a él y al animal detrás. En los siguientes días, él les mandó información y fotos de sus hijas con Roma, para que se quedaran tranquilos de que estaba en buenas manos. No obstante, nada más lejos de la realidad, porque sin que Mariela pudiera advertirlo, el animal que tanto cuidó iba a sufrir el peor destino.



Según explicó Pieroni al medio argentino, aparentemente Roma rompió un corralcito y la persona decidió que no podía tenerla más. Pero, en lugar de avisarle a la dueña original, quién le advirtió que de no poder cuidarla, ella iría a buscarla, “lo que hizo fue dársela a un vecino para que la mate y la 'carnee' con la condición de que le dé un pedazo a él para comerla”.

Fernando se enteró de esto a partir de un grupo llamado 'Mini pig Argentina', donde varias personas que tienen a este animal como mascota buscan informar sobre la adopción responsable y hacer un seguimiento para que tengan todos los cuidados y puedan desarrollarse en el mejor ambiente posible.



Tras investigar la información y a partir de una serie de audios que circulaban, lograron dar con la persona en cuestión. Fernando contó que Mariela se comunicó con él y que, tras evitarla, en un momento le dijo que “la chancha estaba en otro plano”.

El hombre señalado de cometer este terrible acto también les dijo que "está todo en manos de sus abogados y que no es más que una operación informática contra él, pese a que él mismo subió la selfie con Roma y él mismo le dijo que 'se carneó a la chancha' (...) Mariela está muy mal, recibió amenazas y denuncias por difamación. Están asustados y tristes. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr algo de justicia".

