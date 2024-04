Familia de Edwin Arrieta critica documental de Daniel Sancho: ‘No traten de tergiversarlo’

Recientemente, Darlin Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, ha hecho su primera aparición en televisión desde el inicio del juicio de Daniel Sancho en Tailandia y el estreno del documental de Rodolfo Sancho en HBO, ‘El Caso Sancho’.

En una entrevista con el programa ‘De viernes’ de ‘Telecinco’, Arrieta comentó que está en una persistente lucha para obtener justicia para su hermano, asimismo, le envió un mensaje al padre de Daniel Sancho, exigiendo que tenga respeto y empatía por su hermano fallecido.

"No tengo nada que decirle, solo que sean más respetuosos cuando se refieran a mi hermano, que tengan empatía, que tengan respeto, que mi hermano está muerto y que en paz descanse", empezó diciendo.

También, añadió que está muy indignada tras escuchar las palabras de Rodolfo Sancho en el documental, pues parecía justificar lo que ocurrió entre su hijo Daniel y su hermano: "¿Qué me pueden decir ellos a mí? ¿Qué palabras pueden usar para aliviar el dolor que siento por mi hermano o el que sienten mis padres por su hijo? Su hijo tiene vida. Mi hermano no y la forma en la que este señor lo mata y todo lo que hizo con su cuerpo...".

Darlin Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, responde a la entrevista de Rodolfo Sancho esta noche en @deviernestv pic.twitter.com/1WOpEFDSjR — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) April 12, 2024

Por otro lado, Darlin Arrieta rechazó la idea de que Daniel Sancho, con 29 años, fuera fácilmente influenciable. "¿Un hombre de 29 años es una persona que se deja influenciar? Luego que diga que era una relación tóxica deja mucho que desear, ellos tendrán que rendir cuentas a Dios en algún momento", comentó.

También, agregó: "Si jamás has tenido en tu cabeza matar a una persona y hay una pelea, tú le auxilias, tú pides ayuda, llamas ambulancia o alguien de allí. Eso es lo que debió hacer, lo correcto, lo que hace cualquier ser humano que tenga sentimientos y valore y respete la vida. Él quería matarlo, hacerlo desaparecer y que nadie supiera qué pasó con mi hermano. No hay dos víctimas, a quien descuartizaron, a quien le esparcieron las partes de su cuerpo por una isla en Tailandia fue a Edwin Miguel Arrieta Artega".

Para su familia estos últimos 9 meses han sido bastante difíciles, pues todavía no pueden creer lo que sucedió: “¿Cómo estoy? Triste, vacía… Todavía estoy en shock de que su cuerpo haya sido descuartizado, desmembrado, desperdigado en una isla en un continente diferente al nuestro".

El caso Sancho: Episodio cero, el testimonio inédito de Rodolfo.



Estreno mañana 9 de abril en #HBOMax. #ElCasoSanchoEpisodioCero. pic.twitter.com/1y9ezymfQ3 — HBO Max España (@HBOMaxES) April 8, 2024

Más allá de la muerte de su hermano, para ellos ha sido muy doloroso escuchar todo lo que se dice sobre ellos. “Eso de que nosotros somos una familia es narcotraficantes, peligrosa, que él acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar… Lo peor es que esas personas no conocieron a Edwin", afirmó.

Por último, en medio de lágrimas comentó: “Esto es una pesadilla, que esto acabe, que dejen a mi hermano tranquilo… Mi hermano tenía sueños, ayudaba a mi familia, a mi hija, que era como su hija, tenía en 2023 programado llevarla a Chile. Quería darle lo mejor a mis papás, quería crecer profesionalmente… Sus sueños se los arrebataron, me hace mucha falta, me siento sola sin él, me siento sin rumbo, como en mitad del desierto, no sé para dónde caminar… Gracias por haber sido el mejor hermano del mundo".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

