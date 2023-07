El 26 de julio se cumple un año del fallecimiento de Darío Gómez, más conocido por sus fans como el 'Rey del despecho'. Por esta razón, varios de sus seguidores y familiares han recordado varias anécdotas del cantante, en esta ocasión, revivieron uno de los episodios más duros en su vida y fue cuando mató a su papá por accidente.

Recientemente, el programa 'La Red' del canal Caracol realizó un especial con los hermanos del cantante. Ahí recordaron sus inicios en San Jerónimo, Antioquia, donde vivían en una finca en lo alto de una montaña y hacían trabajos de campo.



Cuando el intérprete de 'Sobreviviré' tenía 14 años, tuvo que crecer rápidamente para proteger a su familia de su padre, Marcos Aurelio Gómez Munera, pues era un hombre violento.



"Se le metió unos celos con mi mamá, que nunca eran... Sufriendo aquí, pegándole a mi mamá como tres veces en el día... Darío era el protector de nosotros aquí y por eso era que nosotros queríamos tanto a Darío y lo adoramos todavía", le comentó Reinaldo Gómez al programa.

Asimismo, se acordaron del día en el que su padre le pegó fuertemente a su madre y Darío tuvo que intervenir.



"Entonces Darío dijo: 'mataron a mi mamacita'. Entonces fue y cogió un pedazo de escopeta por ahí y le tiro a mi papá que estaba ahí con mi hermana. Le tiro así afuera y el tiro le pegó acá (en el cuello)", comentó Reinaldo Gómez.



Las consecuencias de sus actos fueron graves, pues la Sijin tuvo que ir a levantar el cuerpo y al 'Rey del despecho' le tocó estar unos días en la cárcel.



"Pasaron e hicieron el levantamiento del cuerpo. Darío fue y se presentó, pagó como 15 días de cárcel. Fue una cosa de intenso dolor, él no supo ni qué hizo", reveló.



Después de esta tragedia, la familia Gómez decidió dejar su vida en el campo para empezar una nueva historia en la ciudad. Ahí fue que Darío se dio a conocer en el mundo de música y con los años creó una exitosa carrera en el género popular.



A pesar de que ya ha pasado un año de su muerte, la música y la historia del cantante sigue muy presente en los corazones de sus familiares y seguidores, quienes lo recuerdan con su gran legado.

Más de 50 años de carrera artística lo convirtieron en el rey del despecho

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

