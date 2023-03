El animal era un oso negro asiático, una especie en peligro de extinción. La familia, de la provincian de Yunnan, China, se dio cuenta años después de haber criado a la mascota.

El animal estaba exhibido en una carretera y, aparentemente, era un mastin tibetano, una raza canina peluda y de gran tamaño.



Desde que empezaron a vivir con él, notaron que comía mucho más que un perro común. No se alertaron porque estos perros pueden llegar a pesar casi 70 kilos (si es macho). Sin embargo, la mascota llamada Little Cute Blackie, pesaba más de 120 kilos a sus dos años.



Cuando la familia notó algunas características extrañas de Blackie, decidieron llevarlo al veterinario. Además de su peso, no era normal el tamaño ni la apariencia de sus colmillos, su extraño ladrido, que era más bien un gruñido y que podía mantenerse en dos patas durante un tiempo prolongado.

Al ser una especie de especial protección, las autoridades chinas tuvieron que llevar al animal a un centro de conservación de especies en vía de extinción.



Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) la población de osos asiáticos ha disminuido entre un 30 por ciento y un 49 por ciento en los últimos 30 años. Las principales causas son la caza deportiva, la comercialización de su piel o el uso de su bilis en la medicina tradicional.

