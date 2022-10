El 31 de octubre de este año se cumplen 12 años del fallecimiento de Luis Andrés Colmenares. La muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes conmocionó a todo el país y las incógnitas tras su muerte mantuvieron en vilo a más de uno.

Colmenares fue hallado sin vida en el caño El Virrey, en Bogotá, horas después de haber asistido a una fiesta de disfraces en una discoteca cercana al sector. Aunque en un inicio su muerte no tuvo mucha atención mediática, los focos se concentraron allí cuando la Fiscalía reabrió la investigación un año más tarde.



(Lea también: Hijo de Leandro Díaz revela qué tiene de cierto la novela de RCN).



Una de las teorías de las autoridades apuntaba como responsables de la muerte de Luis Andrés a Laura Moreno, con quien habría tenido una relación; Jessi Quintero, una amiga; y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura.



Aunque los tres quedaron absueltos de toda culpa luego de que la defensa desvirtuara la teoría de asesinato que presentó la Fiscalía, el caso tuvo una amplia cobertura de los medios de comunicación y hace solo un par de años fue llevado a Netflix con el título 'Historia de un crimen: Colmenares'.

El mensaje de su padre

Los colombianos todavía recuerdan la muerte del joven Colmenares; sin embargo, los más afectados con la llegada del mes de octubre, que representa un aniversario más de su fallecimiento, son sus padres, quienes aún reclaman justicia y creen que su hijo fue asesinado.



(Puede leer: Jeffrey Dahmer: por qué causa tanta polémica la serie del asesino en serie).



"Otra vez octubre... Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me conoce, cuando me ve en los aeropuertos, en los aviones, en cualquier parte, o mis estudiantes en las aulas universitarias, todos se quedan viéndome, y yo me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima", dice la primera parte del mensaje en Instagram del papá de Luis Andrés.



"Hoy les digo algo que he leído: 'Hay momentos de la vida donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. La clave está en saber pararnos una vez más'. Saber pararnos otra vez y seguir el camino. Mientras sigamos vivos hay mucho por hacer y tenemos que sacar las fuerzas de donde sea para seguir el camino", finalizó Colmenares.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias