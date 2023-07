En los noticieros nacionales se dio a conocer la situación que está pasando una familia caleña que tuvo que viajar a la India para tratar la parálisis cerebral de su bebé de 17 meses. Ahora están pidiendo ayuda para volver al país, pues en su vuelo hacia Colombia la aerolínea no les permitió abordar por un aparato médico que es necesario para el pequeño.

Edgar Nieto, el padre del bebé, le comentó a los medios nacionales que su hijo Daniel está diagnosticado con parálisis cerebral, lo que "le impide que el músculo que controla la respiración y deglución funcione, por eso tiene traqueotomía y un botón de gastrostomía por el que come", contó.



Asimismo, reveló que viajaron hasta India, por qué de allá son los tratamientos que han mostrado avances en personas con parálisis cerebral. Ir hasta ese país fue complejo para la familia, ya que Daniel necesita cuidados especiales.



“El niño no puede llorar. Todo sale por la cánula y no usa cuerdas vocales. Si nos quedamos dormidos corre el riesgo de que se ahogue con su propia sangre, como ya nos pasó una vez”, indicó.

El pasado 3 de julio se dispusieron a viajar devuelta a Colombia, pero no les permitieron volar porque llevaban un concentrador de oxígeno necesario para el bebé.



"Tenemos el documento que dice la marca del concentrador, tipo de baterías que usa, la duración, nosotros sentimos que nos discriminaron", señaló Edgar Nieto al noticiero nacional.



Con el paso de los días, la preocupación de esta familia se ha hecho más grande, ya que se les acaban los recursos que les fueron donados para Daniel.



“La preocupación más grande es que se están acabando los insumos y no se consiguen en india, esos insumos son para alimentarlo, para darle los medicamentos y esencial para él y el tema del corbatín para la traqueotomía", comentó Mileidy Hurtado, la abuela de Daniel.



Por su parte, Nieto aseguró: “Haciendo inventario de los insumos que necesita Daniel, creemos que no tiene ni para cuatro días. Él come por un botón en el estómago y nosotros le pasamos el alimento por jeringas que aquí no venden. No tenemos cómo comprarlas”.



Por el momento, la familia espera que los colombianos y el gobierno los puedan ayudar para retornar a su casa en Cali, Colombia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

