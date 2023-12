‘Faltan 5 pa' las 12’: historia de la canción que hace llorar cada 31 de diciembre

“Las campanas de la iglesia están sonando / anunciando que el año viejo se va / la alegría del Año Nuevo viene ya / los abrazos se confunden sin cesar”, se escucha en los primeros segundos de la popular canción decembrina.

Cada año, mientras se acerca la medianoche del 31 de diciembre, en muchas partes de América Latina suena la canción ‘Faltan 5 pa' las 12’, durante años, esta se ha convertido en un himno que marca el cierre de un ciclo y la bienvenida a un nuevo año.

Por más de 60 años, la canción ‘Faltan 5 pa' las 12’ ha sido un clásico de la música venezolana que se ha convertido en un símbolo de fin de año en muchos países de América Latina, evocando emociones de nostalgia, alegría y reflexión en millones de personas.



Se sabe que el tema fue escrito por el autor venezolano Oswaldo Oropeza, e interpretada originalmente por el cantante Néstor Zavarce, también oriundo del vecino país.

La versión original apareció en 1963. Compuesta por el venezolano Oswaldo Oropeza y cantada por Néstor Zavarce, “Faltan cinco pa’ las doce” llegó a El Salvador en la década de 1960 y se convirtió en una de las canciones más representativas de esta época. pic.twitter.com/IX3bSsElgJ — Academia Salvadoreña de la Historia (@ahistoriasv) December 31, 2019

‘Faltan 5 pa' las 12’ es una canción que ha trascendido el tiempo y se ha convertido en una tradición de fin de año en diversos países del mundo, especialmente en los de habla hispana. Su impacto emocional va más allá de su ritmo festivo, y su historia es fundamental para entender su profundo significado.

¿Cuál es la historia detrás de la canción ‘Faltan 5 pa' las 12’?

Se sabe que la canción fue escrita con el principal objetivo de completar un álbum de estudio, que estaba conformado por 10 canciones, sin embargo, tras el lanzamiento y el éxito inesperado se volvió en un tema infaltable en las festividades de fin de año.



También, este inesperado éxito fue de gran importancia en la vida profesional y personal del autor e intérprete, ya que ganaron reconocimiento internacional y mejoraron sus condiciones económicas.



Según expertos, las experiencias personales de los dos artistas se vieron reflejadas en la letra e interpretación de la canción, algunos medios venezolanos, indican que sus entornos familiares “habrían sido los motivantes de su interés por abordar el fin de año de una manera sentida y, sobre todo, original”.

En cuanto al significado, fue Néstor Zavarce quien en una entrevista con ‘RCN Televisión’, a finales de la primera década del nuevo milenio, entregó detalles sobre los tres valores que, según dijo, contiene el estribillo:



- La fe expresa en la parte de que “las campanas de la Iglesia están sonando”.



- La solidaridad implícita en “los abrazos que se confunden sin cesar”.



- El amor de madre retratado en la idea de la “linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad”.

Letra de la canción ‘Faltan 5 pa' las 12’

Las campanas de la iglesia están sonando

Anunciando que el año viejo se va

La alegría del año nuevo viene ya

Los abrazos se confunden sin cesar



Las campanas de la iglesia están sonando

Anunciando que el año viejo se va

La alegría del año nuevo viene ya

Los abrazos se confunden sin cesar



Faltan cinco pa' las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá

Faltan cinco pa' las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá



Me perdonan que me vaya de la fiesta

Pero hay algo que jamás podré olvidar

Una linda viejecita que me espera

En las noches de una eterna navidad



Me perdonan que me vaya de la fiesta

Pero hay algo que jamás podré olvidar

Una linda viejecita que me espera

En las noches de una eterna navidad



Faltan cinco pa' las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá

Faltan cinco pa' las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá



Las campanas de la iglesia están sonando

