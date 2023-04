La ‘matrix’ es un concepto que, poco a poco, ha ido adhiriéndose a la cultura popular en muchas partes del mundo. Hace referencia a una especie de realidad virtual compartida o, como menciona la película homónima, un “mundo de sueños” controlado de manera artificial.



Según los expertos y aficionados, la ‘matrix’ puede sufrir fallos que dan cuenta de que el mundo en el que vivimos, tal vez, no es tan real como parece. Son, entonces, una especie de indicar de irrealidad que supuestamente permite distinguir vagamente entre lo creado y lo controlado.

Son muchas las personas que mantienen este escepticismo sobre la verdadera naturaleza realidad. De hecho, recientemente el tema fue puesto sobre la mesa, luego de que varios usuarios en TikTok reportaran situaciones que darían cuenta del rompimiento de la ‘matrix’ el pasado 10 de abril.

¿Ha sentido que el tiempo pasa muy lento o, todo lo contrario, transcurre demasiado rápido? ¿Ha presentado problemas de insomnio en los últimos días? ¿Se ha sentido raro, confundido o desorientado? Para algunas personas esto puede ser una simple coincidencia, pero para otros solo es la prueba reina de que, en efecto, la “realidad controlada” en la que supuestamente vivimos está sufriendo fallos.



A los ‘síntomas’ que han venido presentando los internautas se suma la vista pixelada, sueños vívidos, mascotas intranquilas, sensación de temblor constante, pesadillas recurrentes y, la más evidente, la percepción de que la vida transcurre en un periodo de inconsciencia.

Los usuarios reportaron eventos relacionados con el paso del tiempo.

El rompimiento de la ‘matrix’, de acuerdo con aquellos que dicen haber experimentado las señales de alarma, se dio el pasado 10 de abril en horas de la noche y la madrugada.



Una usuaria de TikTok reportó que hacia las 9 p. m. entró al baño. Cuando salió, tomó su celular y se dio cuenta de que, en realidad, el reloj marcaba las 12 de la medianoche.



“Por supuesto que la ‘matrix’ se rompió, ya que solamente entré unos minutos al sanitario. Luego me di cuenta de que varios usuarios habían estado publicando estas cosas raras”, contó a sus seguidores en la red social de videos cortos.

Otra mujer, por su parte, publicó un video contando que tuvo una pesadilla vívida y, seguido a esto, una “experiencia paranormal”. En los comentarios, los usuarios también reportaron, lo que ellos llaman, situaciones extrañas relacionadas con la pérdida de objetos, dificultad de discernimiento de la realidad y pérdida de la noción del tiempo.



“Pues yo me acosté a las 11 y no pude dormir porque los perros ladraron mucho. Cuando me di cuenta eran las 4: 50 a. m. y para mí solo habían pasado unos segundos”, relató una joven en la publicación.

La hipótesis de la simulación

‘Nobbot’ señala que la hipótesis que apunta a que los seres humanos viven en una realidad artificial data de muchos años atrás. “Básicamente, es la idea kantiana de la experiencia como fenómeno, siendo el mundo real inaccesible”, explica el portal especializado.



Sobre esta misma idea se sustentaría el velo de Maya de Schopenhauer o la cueva de Platón.

En el año 2003, el filósofo sueco de la Universidad de Oxford Nick Bostrom volvió a poner el tema sobre la mesa, de la mano de su investigación ‘Are you Living in a Computer Simulation?’ En ella, el investigador abordó la posibilidad de que la realidad humana fuese producto de una simulación elaborada por una civilización ultraevolucionada.



“La teoría de Bostrom ha sido muy apreciada en los ambientes filosóficos, científicos y tecnológicos. En 2016, fue objeto de estudio del Isaac Asimov Memorial Debate”, puntualizó ‘Nobbot’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO