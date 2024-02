Falleció Virginia López, la cantante de boleros, a sus 95 años

El pasado 3 de febrero, se confirmó la muerte de la cantautora de boleros, Virginia López, una artista de la década de los años cincuenta reconocida por varios éxitos del género: 'Azul pintado de azul', 'Ya la pagarás', 'Cariñito azucarado' y ' Tu promesa de amor', entre otros.



A través de la cuenta oficial de Twitter del 'Instituto Bolero México' Twitter, y el registro de varios medios estadounidenses se conoció la triste noticia de su partida a sus 95 años.

"El Instituto Bolero México se une al sensible luto por el fallecimiento de la maestra Virginia López. Nacida el 29 de noviembre en Brooklyn, NY, y cuya interpretación y talento único quedará en nuestros corazones", escribió la entidad en la red.



Así mismo, periodistas y organismos conocedores del medio extendieron su sentido pésame a su familia y pronunciaron algunas palabras en la plataforma mencionada para decirle adiós a la intérprete de 'Te odio y te quiero'.



"Comunicamos el sensible fallecimiento de Virginia López, cantante de boleros que se hizo popular en México. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", señaló la Asociación Nacional de Intérpretes.



Aún se desconocen las causas de su muerte, pues no ha sido revelado su parte médico y tampoco se sabe el lugar en el que descansan sus restos, según la revista 'People'.

¿Quién era Virginia López?

Originaria de Brooklyn, Estados Unidos, Virginia conoció el éxito en la década de los 50, cuando debutó en la industria con Chago Alvarado, músico perteneciente a la agrupación de Trío San Juan. Juntos grabaron una decena de discos.



Nacida en el seno de una familia puertorriqueña, su talento y espectacular voz llegó a diferentes partes de América Latina, especialmente a México, donde fue apodada como "La voz de la ternura", por su dulce tono y sus románticas letras.



Además de sus triunfos artísticos, dejó un importante legado como una de las primeras mujeres en triunfar en un género dominado tradicionalmente por hombres, abriendo camino a futuras generaciones de artistas femeninas en la música latina, ya que en siempre cantó en español en la mayoría de sus temas.



A pesar de sus grandes éxitos durante toda su carrera musical y por las que aún sigue siendo recordada en Latinoamérica, López se retiró de los escenarios en los años 80, sin aparente causa.

