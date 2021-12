'La Liendra' habla sobre la muerte de su abuela: ‘vienen días difíciles’

El ‘influencer’ La Liendra dio a conocer, con lágrimas en sus ojos, mediante historias en su cuenta secundaria de Instagram, que su abuela había fallecido el pasado martes 30 de noviembre.

Hasta donde se sabe, según indicó antes Mauricio Gómez, que es su nombre de pila, su abuela había estado hospitalizada durante varios días debido a complicaciones por el covid-19.



“Me acaban de decir que mi abuela falleció. Todos teníamos mucha fe, pero la voluntad de Dios era tenerla con él, entonces ya estoy tomando un avión para ir donde mi familia”, comenzó diciendo el ‘instagramer’, quien no pudo contener las lágrimas mientras daba la mala noticia a sus seguidores.



Del mismo modo, mencionó que debía ir a contarle a su familia lo sucedido: “No sé cómo les voy a decir, cómo les voy a contar”. Igualmente, aseguró que “se vienen unos días muy difíciles”, tanto para él, como para el resto de los seres queridos de su abuela.

(Le puede interesar: Video: Messi hace respetar el lugar de su esposa en gala del Balón de Oro).



La Liendra también comentó que, de nuevo, le cerraron su cuenta principal de Instagram, por lo que dio la noticia en su perfil secundario (@la_liendaa).



Respecto a ese tema señaló: “Para los que preguntan sobre mi cuenta, me la cerraron, pero ahora no estoy pensando en si la recupero o no. Solo quiero despedir a mi abuela como se lo merece, como la reina que fue”, escribió en otra historia.



Para concluir, el ‘influencer’ aconsejó cuidar a los abuelos y, aunque no es fácil para él, demostrará fortaleza en medio de la difícil situación: “Cuiden mucho a sus abuelos, abrácenlos. Y con toda porque tengo que ser el más fuerte para que todos estén calmados, así que vamos con toda”, añadió.

Más noticias

Los memes de Pékerman y el 'guayabo' en Colombia por su llegada a Venezuela

Joaquín, el niño de 10 años que vende tortas en redes para una cirugía

La Tigresa del Oriente recibe premio por su contribución a la cultura

Tendencias EL TIEMPO