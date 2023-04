En la noche del domingo 9 de abril fue reportado el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo del cantante Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardía. El anuncio lo realizó el periodista Gustavo Infante por medio de Youtube.



Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte del cantante, quien tenía 28 años de edad.



"Fallece Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y la señora Maribel Guardia. Hoy fue encontrado en su casa de El Pedregal de San Ángel, en la casa de la señora Maribel Guardia, a los 28 años de edad”, dice el periodista Infante por Youtube.



El periodista agregó por medio del video un sentido pésame a Maribel García, a su mánager y padrastro Marco Chacón y la familia del cantante. Además, indicó que la causa de su muerte fue posiblemente un infarto, pues no se encontraron signos de violencia en su cuerpo.



El último mensaje que Julián publicó por medio de redes sociales fue la celebración del cumpleaños 72 de su padre fallecido, Joan Sebastian, el pasado 8 de abril.



“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", dijo Julián por medio de Instagram refiriéndose a su padre.

La cadena Telemundo también confirmó la muerte del cantante por medio de las redes sociales del programa "Suelta La Sopa".



“El joven hijo del cantante Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia fue hallado sin vida en su casa de la ciudad de México. La causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido informada por la familia, pero los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. Le enviamos nuestro más sentido pésame a Maribel y a toda la familia”, dijo el programa por medio de Instagram.

