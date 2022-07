Carlos Vargas es una de las personas más reconocidas de La Red, el programa de entretenimiento del Canal Caracol. El vallecaucano está pasando ahora mismo por una difícil situación tras la muerte de su papá, Carlos Álvaro Vargas.



El presentador, que tiene más de 700 mil seguidores en sus redes sociales, no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, el medio La Kalle, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de condolencias para su familia.



Según lo contado por Carlos Gómez, un compañero de La Red, la muerte se produjo en las horas de la tarde del miércoles 13 de julio en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.



“Carlitos se encontraba trabajando cuando recibió la llamada en la que le informaron que lamentablemente su señor padre había fallecido” expresó el periodista.



De acuerdo con lo que dijeron en el programa radial y televisivo de La Kalle, Carlos Vargas estuvo el fin de semana en Pereira acompañando a su papá. Por motivos laborales se devolvió a Bogotá el lunes y se encontraba trabajando en el estreno de La Voz Kids cuando lo llamaron a avisarle del fallecimiento.



“El 13 de julio murió el señor #CarlosÁlvaroVargas, papá del presentador de 'La Red' #Carlos Vargas. La noticia fue confirmada en #Kallejiando por #Carlos Giraldo, compañero de set en el programa de #Caracol Televisión” reveló La Kalle en Instagram.



Los últimos días

El señor Carlos Vargas venía batallando problemas de salud desde hace unos meses. Una semana atrás, su hijo publicó un video en redes sociales hablando de las complicaciones de su progenitor. Incluso realizó una importante solicitud a sus seguidores.



“Les quiero pedir a todos un gran favor: les voy a contar una infidencia que estamos pasando mi familia y yo. Mi papá se encuentra hospitalizado hace casi tres semanas, en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Resulta que tiene varias complicaciones, que no van al caso. Pero, lo que sí necesitamos, si es tan amable, es el buen corazón de la gente que quiera donar sangre porque mi papá está bajito de hemoglobina y esto le tiene bastante complicada la recuperación” expresó el presentador.



En un emotivo mensaje, Vargas pidió ayuda a las personas que quisieran donar sangre y aseguró que su papá quería seguir viviendo. En su Instagram reveló que toda su familia, incluida su hermana y su mamá estaban al pendiente del padre.



“Por el momento necesito esta ayuda, de todos ustedes, mis seguidores, que se encuentran en Pereira. Si es posible y no les da pereza y logran pasar a la Universidad; aquí les dejó el Instagram de la Universidad, que quieran ir y donar sangre. Mi papá es O +, para ver si me ayudan con él. El viejito quiere seguir viviendo” concluyó en esa ocasión.

