Fallece la abuela del cantante puertorriqueño Farruko

El cantante puertorriqueño Farruko dio a conocer, a través de sus redes sociales, la lamentable noticia del fallecimiento de su abuela paterna a causa del cáncer.



El intérprete de temas como ‘El jefe’ y ‘Qué hay de malo’ recordó las lecciones que le dio la mamá de su padre y agradeció la oportunidad de poder haberse despedido de ella en vida.



Con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram le rindió un sentido homenaje.



“Vete tranquila mi reina se que estabas sufriendo descansa en paz, no te digo adiós si no hasta luego viejita que mucho me enseñaste… si ves abuelo dale un beso y un abrazo de mi parte por lo menos papá Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida que mucho me dolió verte en esa cama sufriendo con ese cáncer!! Te amo y te amare y siempre estarás conmigo att tú nieto mayor Carly”, publicó Farruco en su cuenta de Instagram.



Inmediatamente los seguidores del cantante expresaron sus condolencias a toda la familia, lamentando la partida de una de las figuras maternas más relevantes del artista.



Artistas y amigos del medio artístico como Luis Fonsi, Noriel, El Micha, Dimelo Flow, Guaynaa y Frida Sofía le escribieron mensajes de conmiseración, expresando su sentido pésame.



Tendencias EL TIEMPO